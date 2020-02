Додано: Чет 13 лют, 2020 17:45

airmax78 написав: galadriel написав: У меня были бы другие вопросы - условия досрочного погашения, порядок изменения ставки кредитования, как снимать хату с залога после погашения кредита (самостоятельно переться на Воздухофлотский 76Г или это вместо меня сделает работник банка).

Если мне не будет хватать 30-35т баксов - я всеръёз задумаюсь над возможностью взять кредит под 16% годовых (тем более если бы у меня была зарплата в баксах или по курсу).

По моим предварительным прикидкам это выйдет примерно в 12т грн ежемесячно.

Ну что вы такое советуете? Если все будут брать ипотеку и покупать - кто-же будет арендовать?

Ніхто не примушує - це ваша справа.

Самому треба думати з холодною головою, калькулятором і ручкою з бумажкою.

