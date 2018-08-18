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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2976297729782979>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:10

  Долярчик написав:... от рОкета, рОкета...
...а мені дуже кортить влізти в іпотеку :)
- ще й банки(то один, то другий) телефонують мені, кажуть, що в мене хороша кредитна історія.... чи не хтів би я взяти кредит.... наче, на якихось там "хороших умовах" і т. д.

- і от так, хочеться влізти.... але куди, якщо вже й на котловани не дуже "смачні ціни"?!

п. с.
- і розумію, що зараз не найкращий час для купівлі, але погодьтесь, що іпотека буде в гривні, а ціни на РН в гривнях за останні роки ЗОВСІМ НЕ ПРОСІЛИ, а тільки виросли!!!


Додаю Долярчика, ще як одного з вісників апокаліпсиса. Як тільки він влізе в іпотеку, то певен на 100%, що криза незабаром, а може вже і розпочалась!
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:13

  galadriel написав:
  foxluck написав:
  zzzzzz написав:Что такое 555 млн.грн.
Это 400 кредитов по 50 куе, на всю Украину.


Мені здається що під такий відсоток іпотеку беруть коли основна сума вже є і не вістачає трохи. Тоді відсотки менші ніж аренда.

Тобто скоріше 800 кредитів по 25 кує. Що теж для всієї країни не багато.


Так, це крапля в морі.


Цікаво, а я к там в Монголії з іпотекою? Також крапла в морі, чи движ краще, ніж у нас?

І взагалі, треба з чогось починати. В нас тут, як мінімім, два кандидати на іпотеку є на форумі...
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:49

Государственные "Ощадбанк" и "Укргазбанк" объявили о новых условиях ипотечных программ.
Как сообщает пресс-служба "Ощадбанка", банк снизил процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3-4,49 процентного пункта, передает БизнесЦензор.

"Теперь ставки по ипотечным кредитам стартуют от 15,99% при уплате 20% стоимости жилья. Кроме того, понимая разнообразные потребности клиентов, "Ощадбанк" разработал программы кредитования на любой вкус с возможностью получения ипотечного кредита со ставкой от 11,99%", – отмечается в сообщении.

В 2019 году "Ощадбанк" предоставил ипотечных кредитов на 555 млн грн.

В свою очередь пресс-служба "Укргазбанка" сообщает об увеличении максимальной суммы ипотечного кредита до 5 млн грн.

"Купить жилье в кредит через ипотечный офис "Укргазбанк" можно под 15,5% годовых в гривне, причем без комиссий за оформление. Первый собственный взнос – от 20% от стоимости жилья", – сказано в сообщении банка.

"Укргазбанк" уже выдал более 320 ипотечных сертификатов на сумму 183 млн грн. Чаще всего за новым жильем обращаются жители столицы, Харькова и Днепра

В январе Укргаз выдавал под 21,99% .
---------------
Вот еще немного статистики.
На 01.01.2020 на балансе всех банков Украины было суммарно кредитов населения - 142,650 млрд.грн.

Из них валютных кредитов 5 млрд.грн.
Крупнейшие держатели валютных кредитов населения на балансе :
Приват - 550 млн.грн
Альфа - 3750 млн.грн.
Укрсиб - 500 млн.грн
ОТП - 300 млн.грн.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  xio13 написав:
  Frant написав:Люди - це кров економіки.

Немає людей в державі - немає економіки.

Села вже порожні.
Райцентри - ледь дихають.
Тому немає потенціалу для зростання київського населення.
Немає кому їхати. :oops:


Ви праві, тут половина експертів КРЖН корову не бачили, а логарифмічні графіки "дорожая" виводять...

Яка корова, Ви про що!
Ця публіка живе в Києві і не знає, як виглядають, наприклад райони ДВРЗ чи Троєщина)))

  Унуноктий написав:Был сегодня на ДВРЗ, прекрасній район. Шикарные сталинки и даже немецкие 2-х этажки, парк, дом культуры, кружки всякие, школы садики.
ДВРЗ хорошо выглядит.

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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:04

  Унуноктий написав:ДВРЗ хорошо выглядит.


Если пробьют обещанную дорогу к Лесной, то райончик задышит. Строить там особо негде, если лес не рубить, а выход сделает жисть легче.
Инвесторы, берите пока можно :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:18

  xio13 написав:Кто может обьяснить логику достроя обьекта того же Укрбуда или Аркады, при условии что все квартиры проданы и остались в "карманах" владельцев Укрбуда и Аркады?

Достроил и что получил? Аплодисменты?

Укрбуда + Аркада хуже УКО.
Там хоть ціни були такі, що ням-ням
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:33

  vano80 написав:
  Унуноктий написав:ДВРЗ хорошо выглядит.


Если пробьют обещанную дорогу к Лесной, то райончик задышит. Строить там особо негде, если лес не рубить, а выход сделает жисть легче.
Инвесторы, берите пока можно :mrgreen:


А поконкретнее? Что брать то?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:36

  plugatyrev написав:xio13 дуже вдячний за відповідь, але приченно-наслідкового звязку між коровою і математикою щось не розгледів.. :roll:

Думаю, що це про тіарєтігів-грантоїдів, які в економіці профани
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:39

  trololo написав:
  Вкладчик1234 написав:Из-за нереальной энерго-неэффективности нашей экономики - снижение цен на энергоносители мало что даст, т.к. компенсируется завышенным энергопотреблением.


в мемориз! :mrgreen: мы жрем очень много яблок, потому цена на яблоки для нас не важна

А подумать?
Якраз коли росли ціни на нафту, то ріст і на метал був.
І в нецьці ВВП ріс що дурний.
А падіння цін на комоди нічого доброго не несе нашій сировинній економіці.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:51

А с подсветкой уже не так уж и плохо:
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Подсветка решает.
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