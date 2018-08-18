Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:... от рОкета, рОкета... ...а мені дуже кортить влізти в іпотеку - ще й банки(то один, то другий) телефонують мені, кажуть, що в мене хороша кредитна історія.... чи не хтів би я взяти кредит.... наче, на якихось там "хороших умовах" і т. д.
- і от так, хочеться влізти.... але куди, якщо вже й на котловани не дуже "смачні ціни"?!
п. с. - і розумію, що зараз не найкращий час для купівлі, але погодьтесь, що іпотека буде в гривні, а ціни на РН в гривнях за останні роки ЗОВСІМ НЕ ПРОСІЛИ, а тільки виросли!!!
Додаю Долярчика, ще як одного з вісників апокаліпсиса. Як тільки він влізе в іпотеку, то певен на 100%, що криза незабаром, а може вже і розпочалась!
Государственные "Ощадбанк" и "Укргазбанк" объявили о новых условиях ипотечных программ. Как сообщает пресс-служба "Ощадбанка", банк снизил процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3-4,49 процентного пункта, передает БизнесЦензор.
"Теперь ставки по ипотечным кредитам стартуют от 15,99% при уплате 20% стоимости жилья. Кроме того, понимая разнообразные потребности клиентов, "Ощадбанк" разработал программы кредитования на любой вкус с возможностью получения ипотечного кредита со ставкой от 11,99%", – отмечается в сообщении.
В 2019 году "Ощадбанк" предоставил ипотечных кредитов на 555 млн грн.
В свою очередь пресс-служба "Укргазбанка" сообщает об увеличении максимальной суммы ипотечного кредита до 5 млн грн.
"Купить жилье в кредит через ипотечный офис "Укргазбанк" можно под 15,5% годовых в гривне, причем без комиссий за оформление. Первый собственный взнос – от 20% от стоимости жилья", – сказано в сообщении банка.
"Укргазбанк" уже выдал более 320 ипотечных сертификатов на сумму 183 млн грн. Чаще всего за новым жильем обращаются жители столицы, Харькова и Днепра
В январе Укргаз выдавал под 21,99% . --------------- Вот еще немного статистики. На 01.01.2020 на балансе всех банков Украины было суммарно кредитов населения - 142,650 млрд.грн.
Из них валютных кредитов 5 млрд.грн. Крупнейшие держатели валютных кредитов населения на балансе : Приват - 550 млн.грн Альфа - 3750 млн.грн. Укрсиб - 500 млн.грн ОТП - 300 млн.грн.