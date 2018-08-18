Додано: Чет 13 лют, 2020 18:49

Государственные "Ощадбанк" и "Укргазбанк" объявили о новых условиях ипотечных программ.

Как сообщает пресс-служба "Ощадбанка", банк снизил процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3-4,49 процентного пункта, передает БизнесЦензор.



"Теперь ставки по ипотечным кредитам стартуют от 15,99% при уплате 20% стоимости жилья. Кроме того, понимая разнообразные потребности клиентов, "Ощадбанк" разработал программы кредитования на любой вкус с возможностью получения ипотечного кредита со ставкой от 11,99%", – отмечается в сообщении.



В 2019 году "Ощадбанк" предоставил ипотечных кредитов на 555 млн грн.



В свою очередь пресс-служба "Укргазбанка" сообщает об увеличении максимальной суммы ипотечного кредита до 5 млн грн.



"Купить жилье в кредит через ипотечный офис "Укргазбанк" можно под 15,5% годовых в гривне, причем без комиссий за оформление. Первый собственный взнос – от 20% от стоимости жилья", – сказано в сообщении банка.



"Укргазбанк" уже выдал более 320 ипотечных сертификатов на сумму 183 млн грн. Чаще всего за новым жильем обращаются жители столицы, Харькова и Днепра



В январе Укргаз выдавал под 21,99% .

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Вот еще немного статистики.

На 01.01.2020 на балансе всех банков Украины было суммарно кредитов населения - 142,650 млрд.грн.



Из них валютных кредитов 5 млрд.грн.

Крупнейшие держатели валютных кредитов населения на балансе :

Приват - 550 млн.грн

Альфа - 3750 млн.грн.

Укрсиб - 500 млн.грн

ОТП - 300 млн.грн.

Живите своим умом!