Додано: Чет 13 лют, 2020 20:18

xio13 написав: Кто может обьяснить логику достроя обьекта того же Укрбуда или Аркады, при условии что все квартиры проданы и остались в "карманах" владельцев Укрбуда и Аркады?



Достроил и что получил? Аплодисменты?

Укрбуда + Аркада хуже УКО.

Там хоть ціни були такі, що ням-ням Укрбуда + Аркада хуже УКО.Там хоть ціни були такі, що ням-ням

