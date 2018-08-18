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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 лют, 2020 20:54
change_pm написав:
Які характеристики мають ці об"екти? три L? Чи ще щось?
Таки именно L определяет востребованность среди платежеспособных.
Есть и другие очень важные параметры. Например окружение.
Часть аборигенов не понимает, что в многоквартирном доме они не одни.
Интурист смотрит на таких аборигенов как на дикарей с копьем и бусами из зубов животных.
Вообще, будущее арендного бизнеса бизнес класса, это специальные дома только для представителей стран золотого миллиарда. Существует серьезный спрос.
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UA
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Додано: Чет 13 лют, 2020 21:26
UA написав: change_pm написав:
Які характеристики мають ці об"екти? три L? Чи ще щось?
Таки именно L определяет востребованность среди платежеспособных.
Есть и другие очень важные параметры. Например окружение.
Часть аборигенов не понимает, что в многоквартирном доме они не одни.
Интурист смотрит на таких аборигенов как на дикарей с копьем и бусами из зубов животных.
Вообще, будущее арендного бизнеса бизнес класса, это специальные дома для представителей стран золотого миллиарда. Существует серьезный спрос.
Мне вот пришла в голову такая мысль - в мире так много всего меняется, в том числе и догмы.
Вот эта догма 3L - с ней трудно спорить, но вот сама ценность локации меняться может.
Причем как в лучшую сторону так и в худшую. Достаточно появления какого-то инфраструктурного фактора.
Появление Оушен Плазы взвинтило цены на Лыбедской, появление метро и развязок в Голосеевском районе, повлияло на позиционирование вплоть до Теремков. А 20 лет назад я там не захотел снимать 3к с ремонтом по цене 1к без ремонта. Еще не построенное метро на веник уже вызвало рост цен на близлежащие новострои. И наоборот, в 2014-м году, тут на ветке обсуждалась квартира на Дарвина за 120 куе. Во время Майдана. И это, пардон, когда того-же уровня цена была на 2к в "Ылитном АППСе" (ТМ_zahar) и хде этот АППС и где Дарвина.
Кроме того, в мировой истории есть примеры когда центральные районы становились дешевыми, а пригороды дорогими. Один из самых колоритных - Йоханесбург, а еще кажется канадский Ванкувер, где центральные районы - места скопления бомжей и наркоманов.
Развитие технологий уже делает нас менее зависимыми от комьюта до рабочего места и поездок в магазины.
Что тогда станет определяющим в плане ценности L в будущем? Может экология? Если нет потребности добираться на работу и в магазы, то наличие за окном парка может быть приятнее, чем шумной магистрали, пусть даже и с видом на Крещатик (если только не под посуточную аренду интуристам).
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rjkz
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Додано: Чет 13 лют, 2020 21:40
UA написав: change_pm написав:
Які характеристики мають ці об"екти? три L? Чи ще щось?
Таки именно L определяет востребованность среди платежеспособных.
Есть и другие очень важные параметры. Например окружение.
Часть аборигенов не понимает, что в многоквартирном доме они не одни.
Интурист смотрит на таких аборигенов как на дикарей с копьем и бусами из зубов животных. Вообще, будущее арендного бизнеса бизнес класса, это специальные дома только для представителей стран золотого миллиарда. Существует серьезный спрос.
Цілком згоден. Здається, S1 Вокзальна, чи як там воно називається правильно, спрямована на таких представників.
Цінник був від 85 тис баксів за 30 метрів, здається. І вони досить високий прибуток обіцяють. Але як воно буде в реальності, то невідомо.
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change_pm
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Додано: Чет 13 лют, 2020 21:42
rjkz написав:
Мне вот пришла в голову такая мысль - в мире так много всего меняется, в том числе и догмы.
Вот эта догма 3L - с ней трудно спорить, но вот сама ценность локации меняться может.
Причем как в лучшую сторону так и в худшую. Достаточно появления какого-то инфраструктурного фактора.
Появление Оушен Плазы взвинтило цены на Лыбедской, появление метро и развязок в Голосеевском районе, повлияло на позиционирование вплоть до Теремков. А 20 лет назад я там не захотел снимать 3к с ремонтом по цене 1к без ремонта. Еще не построенное метро на веник уже вызвало рост цен на близлежащие новострои. И наоборот, в 2014-м году, тут на ветке обсуждалась квартира на Дарвина за 120 куе. Во время Майдана. И это, пардон, когда того-же уровня цена была на 2к в "Ылитном АППСе" (ТМ_zahar) и хде этот АППС и где Дарвина.
Кроме того, в мировой истории есть примеры когда центральные районы становились дешевыми, а пригороды дорогими. Один из самых колоритных - Йоханесбург, а еще кажется канадский Ванкувер, где центральные районы - места скопления бомжей и наркоманов.
Развитие технологий уже делает нас менее зависимыми от комьюта до рабочего места и поездок в магазины.
Что тогда станет определяющим в плане ценности L в будущем? Может экология? Если нет потребности добираться на работу и в магазы, то наличие за окном парка может быть приятнее, чем шумной магистрали, пусть даже и с видом на Крещатик (если только не под посуточную аренду интуристам).
Мне от интересно. Люди находящиеся сейчас в Ухане, уже жалеют, что переехали в город из села или это ещё впереди.
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UA
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Додано: Чет 13 лют, 2020 21:42
rjkz написав:
в мировой истории есть примеры когда центральные районы становились дешевыми, а пригороды дорогими. Один из самых колоритных - Йоханесбург,
а причину этой метаморфозы знаете?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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