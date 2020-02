Додано: Чет 13 лют, 2020 23:38

change_pm написав: Долярчик написав: ... от рОкета, рОкета...

...а мені дуже кортить влізти в іпотеку

- ще й банки(то один, то другий) телефонують мені, кажуть, що в мене хороша кредитна історія.... чи не хтів би я взяти кредит.... наче, на якихось там "хороших умовах" і т. д.



- і от так, хочеться влізти.... але куди, якщо вже й на котловани не дуже "смачні ціни"?!



п. с.

- і розумію, що зараз не найкращий час для купівлі, але погодьтесь, що іпотека буде в гривні, а ціни на РН лв гривнях за останні роки ЗОВСІМ НЕ ПРОСІЛИ, а тільки виросли!!! ... от рОкета, рОкета......- ще й банки(то один, то другий) телефонують мені, кажуть, що в мене хороша кредитна історія.... чи не хтів би я взяти кредит.... наче, на якихось там "хороших умовах" і т. д.- і от так, хочеться влізти.... але куди, якщо вже й на котловани не дуже "смачні ціни"?!п. с., але погодьтесь, що іпотека буде в гривні, а ціни на РН лв гривнях за останні роки ЗОВСІМ НЕ ПРОСІЛИ, а тільки виросли!!!



Додаю Долярчика, ще як одного з вісників апокаліпсиса. Як тільки він влізе в іпотеку, то певен на 100%, що криза незабаром, а може вже і розпочалась! Додаю Долярчика, ще як одного з вісників апокаліпсиса. Як тільки він влізе в іпотеку, то певен на 100%, що криза незабаром, а може вже і розпочалась!

А що це ніхто ремні не застібає, рокета набирає прискорення на іпотечному паливі ?! А що це ніхто ремні не застібає, рокета набирає прискорення на іпотечному паливі ?!

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/