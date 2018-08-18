Додано: Чет 13 лют, 2020 21:26

UA написав: change_pm написав: Які характеристики мають ці об"екти? три L? Чи ще щось? Які характеристики мають ці об"екти? три L? Чи ще щось?

Таки именно L определяет востребованность среди платежеспособных.

Есть и другие очень важные параметры. Например окружение.

Часть аборигенов не понимает, что в многоквартирном доме они не одни.

Интурист смотрит на таких аборигенов как на дикарей с копьем и бусами из зубов животных.

Вообще, будущее арендного бизнеса бизнес класса, это специальные дома для представителей стран золотого миллиарда. Существует серьезный спрос. Таки именно L определяет востребованность среди платежеспособных.Есть и другие очень важные параметры. Например окружение.Часть аборигенов не понимает, что в многоквартирном доме они не одни.Интурист смотрит на таких аборигенов как на дикарей с копьем и бусами из зубов животных.Вообще, будущее арендного бизнеса бизнес класса, это специальные дома для представителей стран золотого миллиарда. Существует серьезный спрос.

Мне вот пришла в голову такая мысль - в мире так много всего меняется, в том числе и догмы.Вот эта догма 3L - с ней трудно спорить, но вот сама ценность локации меняться может.Причем как в лучшую сторону так и в худшую. Достаточно появления какого-то инфраструктурного фактора.Появление Оушен Плазы взвинтило цены на Лыбедской, появление метро и развязок в Голосеевском районе, повлияло на позиционирование вплоть до Теремков. А 20 лет назад я там не захотел снимать 3к с ремонтом по цене 1к без ремонта. Еще не построенное метро на веник уже вызвало рост цен на близлежащие новострои. И наоборот, в 2014-м году, тут на ветке обсуждалась квартира на Дарвина за 120 куе. Во время Майдана. И это, пардон, когда того-же уровня цена была на 2к в "Ылитном АППСе" (ТМ_zahar) и хде этот АППС и где Дарвина.Кроме того, в мировой истории есть примеры когда центральные районы становились дешевыми, а пригороды дорогими. Один из самых колоритных - Йоханесбург, а еще кажется канадский Ванкувер, где центральные районы - места скопления бомжей и наркоманов.Развитие технологий уже делает нас менее зависимыми от комьюта до рабочего места и поездок в магазины.Что тогда станет определяющим в плане ценности L в будущем? Может экология? Если нет потребности добираться на работу и в магазы, то наличие за окном парка может быть приятнее, чем шумной магистрали, пусть даже и с видом на Крещатик (если только не под посуточную аренду интуристам).