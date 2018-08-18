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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2977297829792980

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 23:41

  Frant написав:
  change_pm написав:
  Долярчик написав:... от рОкета, рОкета...
...а мені дуже кортить влізти в іпотеку :)
- ще й банки(то один, то другий) телефонують мені, кажуть, що в мене хороша кредитна історія.... чи не хтів би я взяти кредит.... наче, на якихось там "хороших умовах" і т. д.

- і от так, хочеться влізти.... але куди, якщо вже й на котловани не дуже "смачні ціни"?!

п. с.
- і розумію, що зараз не найкращий час для купівлі, але погодьтесь, що іпотека буде в гривні, а ціни на РН в гривнях за останні роки ЗОВСІМ НЕ ПРОСІЛИ, а тільки виросли!!!


Додаю Долярчика, ще як одного з вісників апокаліпсиса. Як тільки він влізе в іпотеку, то певен на 100%, що криза незабаром, а може вже і розпочалась!

Емпірична ознака майбутньої кризи - коли масово будуються височенні будинки-небошкряби.

это не про нас
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 23:48

хто в темі цін на будматеріал (бетон, арматура, газоблок, брус, бітумка) за останні три роки? у твердій валюті
Востаннє редагувалось trololo в Чет 13 лют, 2020 23:49, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 23:48

  Унуноктий написав:это не про нас


А чим Вас привабив ЖК Медовий? Локація відстій, планування теж, ціна космічна.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 23:52

  xio13 написав:
  Унуноктий написав:это не про нас


А чим Вас привабив ЖК Медовий? Локація відстій, планування теж, ціна космічна.

город растёт, и близость к центру будет ценится всё больше, возьмите примерно москву
цена выросла сейчас
я брал за 34000 39 метров а было 25000 год назад
Унуноктий
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