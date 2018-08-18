|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 13 лют, 2020 23:41
Frant написав: change_pm написав: Долярчик написав:
... от рОкета, рОкета...
...а мені дуже кортить влізти в іпотеку
- ще й банки(то один, то другий) телефонують мені, кажуть, що в мене хороша кредитна історія.... чи не хтів би я взяти кредит.... наче, на якихось там "хороших умовах" і т. д.
- і от так, хочеться влізти.... але куди, якщо вже й на котловани не дуже "смачні ціни"?!
п. с.
- і розумію, що зараз не найкращий час для купівлі
, але погодьтесь, що іпотека буде в гривні, а ціни на РН в гривнях за останні роки ЗОВСІМ НЕ ПРОСІЛИ, а тільки виросли!!!
Додаю Долярчика, ще як одного з вісників апокаліпсиса. Як тільки він влізе в іпотеку, то певен на 100%, що криза незабаром, а може вже і розпочалась!
Емпірична ознака майбутньої кризи - коли масово будуються височенні будинки-небошкряби.
это не про нас
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20992
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 лют, 2020 23:48
хто в темі цін на будматеріал (бетон, арматура, газоблок, брус, бітумка) за останні три роки? у твердій валюті
Востаннє редагувалось trololo
в Чет 13 лют, 2020 23:49, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4526
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2023 раз.
- Подякували: 1201 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 13 лют, 2020 23:48
Унуноктий написав:
это не про нас
А чим Вас привабив ЖК Медовий? Локація відстій, планування теж, ціна космічна.
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 лют, 2020 23:52
xio13 написав: Унуноктий написав:
это не про нас
А чим Вас привабив ЖК Медовий? Локація відстій, планування теж, ціна космічна.
город растёт, и близость к центру будет ценится всё больше, возьмите примерно москву
цена выросла сейчас
я брал за 34000 39 метров а было 25000 год назад
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20992
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 01:24
Я бы взял сейчас ДОК32 с паркингом. Вот где перспективное местечко по ещё адекватной цене
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
-
Loft
-
-
- Повідомлень: 531
- З нами з: 29.07.17
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:25
Прохожий написав: rjkz написав:
в мировой истории есть примеры когда центральные районы становились дешевыми, а пригороды дорогими. Один из самых колоритных - Йоханесбург,
а причину этой метаморфозы знаете?
Если конкретно про Йоханесбург, то пои познания ограничиваются одним выпуском "Орла и Решки" (я там никогда не был...подруга жены была, что-то рассказывала за бутылкой вина, но я не сильно вслушивался), да и то это было довольно давно. Факт в мозге засел, но подробностей не помню.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10317
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4425 раз.
- Подякували: 2332 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17641
|2838727
|
|
|463
|193806
|
|
|8
|10373
|
|