Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:... от рОкета, рОкета... ...а мені дуже кортить влізти в іпотеку - ще й банки(то один, то другий) телефонують мені, кажуть, що в мене хороша кредитна історія.... чи не хтів би я взяти кредит.... наче, на якихось там "хороших умовах" і т. д.
- і от так, хочеться влізти.... але куди, якщо вже й на котловани не дуже "смачні ціни"?!
п. с. - і розумію, що зараз не найкращий час для купівлі, але погодьтесь, що іпотека буде в гривні, а ціни на РН в гривнях за останні роки ЗОВСІМ НЕ ПРОСІЛИ, а тільки виросли!!!
Додаю Долярчика, ще як одного з вісників апокаліпсиса. Як тільки він влізе в іпотеку, то певен на 100%, що криза незабаром, а може вже і розпочалась!
Емпірична ознака майбутньої кризи - коли масово будуються височенні будинки-небошкряби.
rjkz написав:в мировой истории есть примеры когда центральные районы становились дешевыми, а пригороды дорогими. Один из самых колоритных - Йоханесбург,
а причину этой метаморфозы знаете?
Если конкретно про Йоханесбург, то пои познания ограничиваются одним выпуском "Орла и Решки" (я там никогда не был...подруга жены была, что-то рассказывала за бутылкой вина, но я не сильно вслушивался), да и то это было довольно давно. Факт в мозге засел, но подробностей не помню.