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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2976297729782979

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 01:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я бы взял сейчас ДОК32 с паркингом. Вот где перспективное местечко по ещё адекватной цене

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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:25

  Прохожий написав:
  rjkz написав:в мировой истории есть примеры когда центральные районы становились дешевыми, а пригороды дорогими. Один из самых колоритных - Йоханесбург,


а причину этой метаморфозы знаете?


Если конкретно про Йоханесбург, то пои познания ограничиваются одним выпуском "Орла и Решки" (я там никогда не был...подруга жены была, что-то рассказывала за бутылкой вина, но я не сильно вслушивался), да и то это было довольно давно. Факт в мозге засел, но подробностей не помню.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 03:00

Бльооо, ну почему они не дождались звонка сеска из Калуги?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 07:14

  vano80 написав:
  Унуноктий написав:ДВРЗ хорошо выглядит.


Если пробьют обещанную дорогу к Лесной, то райончик задышит. Строить там особо негде, если лес не рубить, а выход сделает жисть легче.
Инвесторы, берите пока можно :mrgreen:

Район ДВРЗ є зразком продуманої радянської архітектури і інфраструктури. Він має свою індустріально-пролетарську естетику, відбиток тієї епохи.

А не бесформна купа термітників-коробок, як зараз клепають.
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