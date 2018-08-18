Я бы взял сейчас ДОК32 с паркингом. Вот где перспективное местечко по ещё адекватной цене
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лют, 2020 01:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я бы взял сейчас ДОК32 с паркингом. Вот где перспективное местечко по ещё адекватной цене
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:25
Если конкретно про Йоханесбург, то пои познания ограничиваются одним выпуском "Орла и Решки" (я там никогда не был...подруга жены была, что-то рассказывала за бутылкой вина, но я не сильно вслушивался), да и то это было довольно давно. Факт в мозге засел, но подробностей не помню.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 03:00
Бльооо, ну почему они не дождались звонка сеска из Калуги?
Додано: П'ят 14 лют, 2020 07:14
Район ДВРЗ є зразком продуманої радянської архітектури і інфраструктури. Він має свою індустріально-пролетарську естетику, відбиток тієї епохи.
А не бесформна купа термітників-коробок, як зараз клепають.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:47
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:29
Чердак
Коллеги, был ли у кого-то опыт приватизации чердака и кладовки в подвале в старом доме? Нужна консультация человека в теме.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто не успеет, за того решат. Что ждет ЖКХ в Украине.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:26
Какие у вас на этот счет предложения? Оставить все как есть?
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:32
в + /- у відсотках можете зазначити? планую будуватись, маю надійний кошторис, але із застарілими цінами в дол
главное оружие рашистов - ложь
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