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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2977297829792980

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 51
Вже навіть перевищили
39%
20
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Колеги, помітили, як всі почали спростовувати, що Зеленський зустрічався в Омані з Патрушевим? Навіть Пєсков спростовує.
Питання, якщо нічого не було, то навіщо і кацапам виправдовуватись?

І ще пройшла інфа, що Зеленський отримав ультиматум, союз чи війна( Кріпимося, бо нудьгувати не доведеться.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:37

  Loft написав:Я бы взял сейчас ДОК32 с паркингом. Вот где перспективное местечко по ещё адекватной цене

Ну незнаю, для меня место возле железной дороги, неговоря уже от трассе с другой стороны, не может быть перспективным.
bobcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:38

  change_pm написав:Колеги, помітили, як всі почали спростовувати, що Зеленський зустрічався в Омані з Патрушевим? Навіть Пєсков спростовує.
Питання, якщо нічого не було, то навіщо і кацапам виправдовуватись?

І ще пройшла інфа, що Зеленський отримав ультиматум, союз чи війна( Кріпимося, бо нудьгувати не доведеться.


жодного прямого або навіть непрямого доказу зустрічі з патрушевим я так і не побачив, як і логіки користуватись одним літаком. може неуважно читав, але схоже на фейк в стилі шаріків-дубінських
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 14 лют, 2020 14:07, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:39

  change_pm написав:Колеги, помітили, як всі почали спростовувати, що Зеленський зустрічався в Омані з Патрушевим? Навіть Пєсков спростовує.
Питання, якщо нічого не було, то навіщо і кацапам виправдовуватись?

І ще пройшла інфа, що Зеленський отримав ультиматум, союз чи війна( Кріпимося, бо нудьгувати не доведеться.


Зепіли - вони тупі, як пробка.
Навіть не здатні приховати свої просирони.

"Почему Зеленский так любит Россию, что не поддержал свой народ в момент настоящей трагедии? Почему Патрушев ему гораздо ближе, чем любой украинец, пострадавший или погибший — где же наш президент улыбчивых люмпенов? А всё просто, у нас недостаточно нормальная страна, чтобы он боялся последствий. В нормальной стране чиновник, кем бы он ни был, не имеет права пользоваться чьими-то подарками мимо декларации. Любой человек с допуском к государственной тайне, где бы он ни находился, не имеет права умалчивать источник финансов для своего отпуска. Особенно президент, и уж особенно в воюющей стране"
https://petrimazepa.com/zelenskiy_patrushev_statya_111
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Какие у вас на этот счет предложения? Оставить все как есть?


Ни каких.
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:36

просто оф-топні фото)))

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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:47

Долярчик, детская радость от того что часть вложенного вернули, понимаю ))) но иначе пирамида существовать не может, т.к. надо больше детей с конфетками для дяди, с миру по нитке - дяде вилла на Средиземноморье )))))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:49

  stm написав:Долярчик, детская радость от того что часть вложенного вернули, понимаю ))) но иначе пирамида существовать не может, т.к. надо больше детей с конфетками для дяди, с миру по нитке - дяде вилла на Средиземноморье )))))

... але, якщо б я вклав би 1 лям і вже б його вивів і тепер би отримував 80тис.грн ЩОТИЖНЕВО!
- щоб Ви тоді сказали? :wink: :mrgreen:

п. с.
... просто я там доклав....
- а по першій тисячі, яку я вклав - якраз на моменті вже вийшов в ноль!
- і от, якби це була б не тисяча, а лям? - то я б вже наступного тижня отримав би 80тис грн прибутку!!! 8)
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 14 лют, 2020 14:53, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:51

  trololo написав:
  UA написав:
  trololo написав:хто в темі цін на будматеріал (бетон, арматура, газоблок, брус, бітумка) за останні три роки? у твердій валюті

Подорожало. Правда со втророй половины 2019 начало дешеветь.
К дождю :mrgreen:


в + /- у відсотках можете зазначити? планую будуватись, маю надійний кошторис, але із застарілими цінами в дол

Работы больше всего подорожали.
Импортная битумка прайс в евро.
С учетом девальвации доллара относительно гривны :mrgreen: украинские материалы выросли в цене на 20-30% в долларе.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:53

  Долярчик написав:
  stm написав:Долярчик, детская радость от того что часть вложенного вернули, понимаю ))) но иначе пирамида существовать не может, т.к. надо больше детей с конфетками для дяди, с миру по нитке - дяде вилла на Средиземноморье )))))

... але, якщо б я вклав би 1 лям і вже б його вивів і тепер би отримував 80тис.грн ЩОТИЖНЕВО!
- щоб Ви тоді сказали? :wink: :mrgreen:

Жду ипотеку по 15% и вас как инвестора-лендлорда, пора уже :)
stm
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