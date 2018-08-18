Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Колеги, помітили, як всі почали спростовувати, що Зеленський зустрічався в Омані з Патрушевим? Навіть Пєсков спростовує. Питання, якщо нічого не було, то навіщо і кацапам виправдовуватись?
І ще пройшла інфа, що Зеленський отримав ультиматум, союз чи війна( Кріпимося, бо нудьгувати не доведеться.
жодного прямого або навіть непрямого доказу зустрічі з патрушевим я так і не побачив, як і логіки користуватись одним літаком. може неуважно читав, але схоже на фейк в стилі шаріків-дубінських
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 14 лют, 2020 14:07, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:Колеги, помітили, як всі почали спростовувати, що Зеленський зустрічався в Омані з Патрушевим? Навіть Пєсков спростовує. Питання, якщо нічого не було, то навіщо і кацапам виправдовуватись?
І ще пройшла інфа, що Зеленський отримав ультиматум, союз чи війна( Кріпимося, бо нудьгувати не доведеться.
Зепіли - вони тупі, як пробка. Навіть не здатні приховати свої просирони.
"Почему Зеленский так любит Россию, что не поддержал свой народ в момент настоящей трагедии? Почему Патрушев ему гораздо ближе, чем любой украинец, пострадавший или погибший — где же наш президент улыбчивых люмпенов? А всё просто, у нас недостаточно нормальная страна, чтобы он боялся последствий. В нормальной стране чиновник, кем бы он ни был, не имеет права пользоваться чьими-то подарками мимо декларации. Любой человек с допуском к государственной тайне, где бы он ни находился, не имеет права умалчивать источник финансов для своего отпуска. Особенно президент, и уж особенно в воюющей стране" https://petrimazepa.com/zelenskiy_patrushev_statya_111
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик, детская радость от того что часть вложенного вернули, понимаю ))) но иначе пирамида существовать не может, т.к. надо больше детей с конфетками для дяди, с миру по нитке - дяде вилла на Средиземноморье )))))
stm написав:Долярчик, детская радость от того что часть вложенного вернули, понимаю ))) но иначе пирамида существовать не может, т.к. надо больше детей с конфетками для дяди, с миру по нитке - дяде вилла на Средиземноморье )))))
... але, якщо б я вклав би 1 лям і вже б його вивів і тепер би отримував 80тис.грн ЩОТИЖНЕВО! - щоб Ви тоді сказали?
п. с. ... просто я там доклав.... - а по першій тисячі, яку я вклав - якраз на моменті вже вийшов в ноль! - і от, якби це була б не тисяча, а лям? - то я б вже наступного тижня отримав би 80тис грн прибутку!!!
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 14 лют, 2020 14:53, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
stm написав:Долярчик, детская радость от того что часть вложенного вернули, понимаю ))) но иначе пирамида существовать не может, т.к. надо больше детей с конфетками для дяди, с миру по нитке - дяде вилла на Средиземноморье )))))
... але, якщо б я вклав би 1 лям і вже б його вивів і тепер би отримував 80тис.грн ЩОТИЖНЕВО! - щоб Ви тоді сказали?
Жду ипотеку по 15% и вас как инвестора-лендлорда, пора уже