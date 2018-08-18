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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:37
Loft написав:
Я бы взял сейчас ДОК32 с паркингом. Вот где перспективное местечко по ещё адекватной цене
Ну незнаю, для меня место возле железной дороги, неговоря уже от трассе с другой стороны, не может быть перспективным.
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bobcat
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:11
airmax78 написав:
Какие у вас на этот счет предложения? Оставить все как есть?
Ни каких.
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Чукча2
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:51
trololo написав: UA написав: trololo написав:
хто в темі цін на будматеріал (бетон, арматура, газоблок, брус, бітумка) за останні три роки? у твердій валюті
Подорожало. Правда со втророй половины 2019 начало дешеветь.
К дождю
в + /- у відсотках можете зазначити? планую будуватись, маю надійний кошторис, але із застарілими цінами в дол
Работы больше всего подорожали.
Импортная битумка прайс в евро.
С учетом девальвации доллара относительно гривны
украинские материалы выросли в цене на 20-30% в долларе.
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UA
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:03
Чукча2 написав: airmax78 написав:
Какие у вас на этот счет предложения? Оставить все как есть?
Ни каких.
О. А ситуацию со шлачком менять надо. Других вариантов у бедного государства, кроме как самоорганизация граждан - нет. Тем кто не хочет самоорганизовываться - тем назначат пастухов.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:26
Долярчик написав:
... так, так.... ви б зараз не так сміялись, а лікті кусали! - якщоб я зайшов тоді не на тисячу, а на лям, який би вже вивів.... а наступного тижня виклав би вам скрін/пруф, що мені прийшло прибутку 80тис.грн і я їх вивів на картку, чи отримав готівкою!
- ох, хотів би я бачити тоді ваші обличчя!
Тебе тут только ленивый не сказал: ЗАХОДИ НА ВСЮ КАКЛЕТУ + заемные - все что сможешь привлечь. Ты кого-то послушал? Нет - играешься 3мя копейкаим - смотреть смешно. Зайди уже по-взрослому, чтобы увидеть наши лица.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:37
Долярчик написав:
... так, так.... ви б зараз не так сміялись, а лікті кусали! - якщоб я зайшов тоді не на тисячу, а на лям, який би вже вивів.... а наступного тижня виклав би вам скрін/пруф, що мені прийшло прибутку 80тис.грн і я їх вивів на картку, чи отримав готівкою!
- ох, хотів би я бачити тоді ваші обличчя!
Мені було б пох. Абсолютно.
Вас що, в дитинстві часто ігнорували чи принижували?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:17
galadriel написав: Долярчик написав:
... так, так.... ви б зараз не так сміялись, а лікті кусали! - якщоб я зайшов тоді не на тисячу, а на лям, який би вже вивів.... а наступного тижня виклав би вам скрін/пруф, що мені прийшло прибутку 80тис.грн і я їх вивів на картку, чи отримав готівкою!
- ох, хотів би я бачити тоді ваші обличчя!
Мені було б пох. Абсолютно.
Вас що, в дитинстві часто ігнорували чи принижували?
Почему только в детстве? ))))))
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stm
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