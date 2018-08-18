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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2977297829792980

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 51
Вже навіть перевищили
39%
20
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:37

  Loft написав:Я бы взял сейчас ДОК32 с паркингом. Вот где перспективное местечко по ещё адекватной цене

Ну незнаю, для меня место возле железной дороги, неговоря уже от трассе с другой стороны, не может быть перспективным.
bobcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Какие у вас на этот счет предложения? Оставить все как есть?


Ни каких.
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:51

  trololo написав:
  UA написав:
  trololo написав:хто в темі цін на будматеріал (бетон, арматура, газоблок, брус, бітумка) за останні три роки? у твердій валюті

Подорожало. Правда со втророй половины 2019 начало дешеветь.
К дождю :mrgreen:


в + /- у відсотках можете зазначити? планую будуватись, маю надійний кошторис, але із застарілими цінами в дол

Работы больше всего подорожали.
Импортная битумка прайс в евро.
С учетом девальвации доллара относительно гривны :mrgreen: украинские материалы выросли в цене на 20-30% в долларе.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:03

  Чукча2 написав:
  airmax78 написав:Какие у вас на этот счет предложения? Оставить все как есть?


Ни каких.

О. А ситуацию со шлачком менять надо. Других вариантов у бедного государства, кроме как самоорганизация граждан - нет. Тем кто не хочет самоорганизовываться - тем назначат пастухов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:... так, так.... ви б зараз не так сміялись, а лікті кусали! - якщоб я зайшов тоді не на тисячу, а на лям, який би вже вивів.... а наступного тижня виклав би вам скрін/пруф, що мені прийшло прибутку 80тис.грн і я їх вивів на картку, чи отримав готівкою!

- ох, хотів би я бачити тоді ваші обличчя! :D

Тебе тут только ленивый не сказал: ЗАХОДИ НА ВСЮ КАКЛЕТУ + заемные - все что сможешь привлечь. Ты кого-то послушал? Нет - играешься 3мя копейкаим - смотреть смешно. Зайди уже по-взрослому, чтобы увидеть наши лица.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:37

  Долярчик написав:... так, так.... ви б зараз не так сміялись, а лікті кусали! - якщоб я зайшов тоді не на тисячу, а на лям, який би вже вивів.... а наступного тижня виклав би вам скрін/пруф, що мені прийшло прибутку 80тис.грн і я їх вивів на картку, чи отримав готівкою!

- ох, хотів би я бачити тоді ваші обличчя! :D



Мені було б пох. Абсолютно.
Вас що, в дитинстві часто ігнорували чи принижували?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:17

  galadriel написав:
  Долярчик написав:... так, так.... ви б зараз не так сміялись, а лікті кусали! - якщоб я зайшов тоді не на тисячу, а на лям, який би вже вивів.... а наступного тижня виклав би вам скрін/пруф, що мені прийшло прибутку 80тис.грн і я їх вивів на картку, чи отримав готівкою!

- ох, хотів би я бачити тоді ваші обличчя! :D



Мені було б пох. Абсолютно.
Вас що, в дитинстві часто ігнорували чи принижували?

Почему только в детстве? ))))))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:22

  stm написав:
  galadriel написав:
  Долярчик написав:... так, так.... ви б зараз не так сміялись, а лікті кусали! - якщоб я зайшов тоді не на тисячу, а на лям, який би вже вивів.... а наступного тижня виклав би вам скрін/пруф, що мені прийшло прибутку 80тис.грн і я їх вивів на картку, чи отримав готівкою!

- ох, хотів би я бачити тоді ваші обличчя! :D



Мені було б пох. Абсолютно.
Вас що, в дитинстві часто ігнорували чи принижували?

Почему только в детстве? ))))))


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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