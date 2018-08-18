Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:02

Чукча2 написав: Кто не успеет, за того решат. Что ждет ЖКХ в Украине.

https://korrespondent.net/ukraine/41936 ... -v-ukrayne Кто не успеет, за того решат. Что ждет ЖКХ в Украине.

Я считаю, ОСМД должно становиться прибыльным, как в Америке, например. И тогда либо тратить эти деньги на дом, либо распределять между жильцами. И таким образом вовлекать собственников дома в управление.

Понятно, что государство рано или поздно додавит. Не мытьем так катаньем.Что касаетсяКто ему сказал, что там это так уж прибыльно?ОСББ - это некое подобие американских Co-operative.Основной доход кооперативов - из платежей совладельцев. То есть "прибыль" формируется из величины цифры в платежке с мейнтейнс. Порой это приводит к комическим результатам, когда сумма в платежке за ПОЧТИ свою квартиру (почему ПОЧТИ - объясню), имеет тот-же порядок что и рент в соседнем доме (почему в соседнем - тоже объясню).Некоторый доход кооператив имеет от местных властей в качестве компенсации за различные программы. Но это не доход в привычном понимании. Например, если кооператив потратил деньги на озеленнение или экологические программы, то пожет получить какие-то деньги грантами на частичную компенсацию.Если есть в билдинге помещения, которые можно сдать в рент и это предусмотрено уставом, то это может быть источником некоторого дохода. Не очень большого по сравнению с уровнем цифр на содержание.Теперь самое интересное, в кооперативах есть тн правление, именуемое бордом. Как правило, члены борда - это пенсионеры, которым скучно. Потому что в большинстве кооперативов это все происходит на общественных началах, то есть за безденьги. Пенсионеры в Америке - вполне состоятельные люди, а если говорить о членах кооператива, то еще и собственники жилья. Поэтому могут себе позволить работать бесплатно и не воруя из общественных денег. НАСКОЛЬКО ЭТО ДОСТИЖИМО У НАС? Думаю - совсем недостижимо. А сколько должен зарабатывать Председатель ОСББ, бухгалтер и пр, чтобы не воровать? И как это отразится на цифрах в платежке? Не, ну правда? Вот даже 2 человека, каждому по 20 кгрн. 40 кгрн на 100 квартир=>400 грн. В моем доме это порядок цифры за обслуживание дома и придомовой. То есть, речь идет об увеличении в 2 раза. Кто-то может себе это позволить, но кто-то и нет. А кто-то не хочет.Едем дальше.Про ПОЧТИ. В США собственники квартир в кооперативах имеют лишь право проживания в своих квартирах и долю во владении кооператива. Но все решает борд, а обычно председатель борда. Правила жизни в доме, все мероприятия и все-все-все - решает борд.Размер мейнтенса тоже. Захотели модернизировать что-то - подняли мейнтенс. Для всех. Даже для тех, кому это нафик не надо и кто этим не пользуется и у кого нет финансовых возможностей (потому как и такое покупается обычно на мортгидж). Как дышать жильцам - решает борд. За нарушение правил имеет право штрафовать (например, проехался ребенок по газону на велосипеде - родителям тикет на 500 бакосов. Запрещено завозить/вывозить мебель, технику и стройматериалы в выходные дни - штраф), при неуплате мейнтенса - на сумму задолженности будет просто уменьшена доля в общем владении. Рано или поздно это приведет к потере доли.Теперь про СОСЕДНИЙ дом. В кооперативах, как правило, запрещена сдача в рент квартир. Только собственное проживание. Без кошек и собак (только если есть решение суда, что они необходимы в медицинских целях, что часто и делается). Так вот, скажем, в кооперативе мейнтенс порядка 900 баксов в месяц за 1 бэдрум, а в доме рядом 1100 рент, но там кондо. Да, в кооперативах, как правило, уровень и комфорта и чистоты намного выше, но и минусов хоть отбавляй.Поэтому, если кто-то хочет именно такую модель ОСББ - вперед и с пестней. Я - пасс.