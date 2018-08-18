Ну незнаю, для меня место возле железной дороги, неговоря уже от трассе с другой стороны, не может быть перспективным.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:37
Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:51
Работы больше всего подорожали.
Импортная битумка прайс в евро.
С учетом девальвации доллара относительно гривны украинские материалы выросли в цене на 20-30% в долларе.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:03
Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тебе тут только ленивый не сказал: ЗАХОДИ НА ВСЮ КАКЛЕТУ + заемные - все что сможешь привлечь. Ты кого-то послушал? Нет - играешься 3мя копейкаим - смотреть смешно. Зайди уже по-взрослому, чтобы увидеть наши лица.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:37
Мені було б пох. Абсолютно.
Вас що, в дитинстві часто ігнорували чи принижували?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:17
Почему только в детстве? ))))))
Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Недвижка в Белой Церкви Боингом 737Мах вверх?
https://news.finance.ua/ru/news/-/46525 ... oukosterov
Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, разблокируйте, пожалуйста, Трибеку. Без него на ветке пусто и безрадостно.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:02
Понятно, что государство рано или поздно додавит. Не мытьем так катаньем.
Что касается
Кто ему сказал, что там это так уж прибыльно?
ОСББ - это некое подобие американских Co-operative.
Основной доход кооперативов - из платежей совладельцев. То есть "прибыль" формируется из величины цифры в платежке с мейнтейнс. Порой это приводит к комическим результатам, когда сумма в платежке за ПОЧТИ свою квартиру (почему ПОЧТИ - объясню), имеет тот-же порядок что и рент в соседнем доме (почему в соседнем - тоже объясню).
Некоторый доход кооператив имеет от местных властей в качестве компенсации за различные программы. Но это не доход в привычном понимании. Например, если кооператив потратил деньги на озеленнение или экологические программы, то пожет получить какие-то деньги грантами на частичную компенсацию.
Если есть в билдинге помещения, которые можно сдать в рент и это предусмотрено уставом, то это может быть источником некоторого дохода. Не очень большого по сравнению с уровнем цифр на содержание.
Теперь самое интересное, в кооперативах есть тн правление, именуемое бордом. Как правило, члены борда - это пенсионеры, которым скучно. Потому что в большинстве кооперативов это все происходит на общественных началах, то есть за безденьги. Пенсионеры в Америке - вполне состоятельные люди, а если говорить о членах кооператива, то еще и собственники жилья. Поэтому могут себе позволить работать бесплатно и не воруя из общественных денег. НАСКОЛЬКО ЭТО ДОСТИЖИМО У НАС? Думаю - совсем недостижимо. А сколько должен зарабатывать Председатель ОСББ, бухгалтер и пр, чтобы не воровать? И как это отразится на цифрах в платежке? Не, ну правда? Вот даже 2 человека, каждому по 20 кгрн. 40 кгрн на 100 квартир=>400 грн. В моем доме это порядок цифры за обслуживание дома и придомовой. То есть, речь идет об увеличении в 2 раза. Кто-то может себе это позволить, но кто-то и нет. А кто-то не хочет.
Едем дальше.
Про ПОЧТИ. В США собственники квартир в кооперативах имеют лишь право проживания в своих квартирах и долю во владении кооператива. Но все решает борд, а обычно председатель борда. Правила жизни в доме, все мероприятия и все-все-все - решает борд.
Размер мейнтенса тоже. Захотели модернизировать что-то - подняли мейнтенс. Для всех. Даже для тех, кому это нафик не надо и кто этим не пользуется и у кого нет финансовых возможностей (потому как и такое покупается обычно на мортгидж). Как дышать жильцам - решает борд. За нарушение правил имеет право штрафовать (например, проехался ребенок по газону на велосипеде - родителям тикет на 500 бакосов. Запрещено завозить/вывозить мебель, технику и стройматериалы в выходные дни - штраф), при неуплате мейнтенса - на сумму задолженности будет просто уменьшена доля в общем владении. Рано или поздно это приведет к потере доли.
Теперь про СОСЕДНИЙ дом. В кооперативах, как правило, запрещена сдача в рент квартир. Только собственное проживание. Без кошек и собак (только если есть решение суда, что они необходимы в медицинских целях, что часто и делается). Так вот, скажем, в кооперативе мейнтенс порядка 900 баксов в месяц за 1 бэдрум, а в доме рядом 1100 рент, но там кондо. Да, в кооперативах, как правило, уровень и комфорта и чистоты намного выше, но и минусов хоть отбавляй.
Поэтому, если кто-то хочет именно такую модель ОСББ - вперед и с пестней. Я - пасс.
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