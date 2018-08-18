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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2978297929802981>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:37

  Loft написав:Я бы взял сейчас ДОК32 с паркингом. Вот где перспективное местечко по ещё адекватной цене

Ну незнаю, для меня место возле железной дороги, неговоря уже от трассе с другой стороны, не может быть перспективным.
bobcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Какие у вас на этот счет предложения? Оставить все как есть?


Ни каких.
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:51

  trololo написав:
  UA написав:
  trololo написав:хто в темі цін на будматеріал (бетон, арматура, газоблок, брус, бітумка) за останні три роки? у твердій валюті

Подорожало. Правда со втророй половины 2019 начало дешеветь.
К дождю :mrgreen:


в + /- у відсотках можете зазначити? планую будуватись, маю надійний кошторис, але із застарілими цінами в дол

Работы больше всего подорожали.
Импортная битумка прайс в евро.
С учетом девальвации доллара относительно гривны :mrgreen: украинские материалы выросли в цене на 20-30% в долларе.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:03

  Чукча2 написав:
  airmax78 написав:Какие у вас на этот счет предложения? Оставить все как есть?


Ни каких.

О. А ситуацию со шлачком менять надо. Других вариантов у бедного государства, кроме как самоорганизация граждан - нет. Тем кто не хочет самоорганизовываться - тем назначат пастухов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:... так, так.... ви б зараз не так сміялись, а лікті кусали! - якщоб я зайшов тоді не на тисячу, а на лям, який би вже вивів.... а наступного тижня виклав би вам скрін/пруф, що мені прийшло прибутку 80тис.грн і я їх вивів на картку, чи отримав готівкою!

- ох, хотів би я бачити тоді ваші обличчя! :D

Тебе тут только ленивый не сказал: ЗАХОДИ НА ВСЮ КАКЛЕТУ + заемные - все что сможешь привлечь. Ты кого-то послушал? Нет - играешься 3мя копейкаим - смотреть смешно. Зайди уже по-взрослому, чтобы увидеть наши лица.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:37

  Долярчик написав:... так, так.... ви б зараз не так сміялись, а лікті кусали! - якщоб я зайшов тоді не на тисячу, а на лям, який би вже вивів.... а наступного тижня виклав би вам скрін/пруф, що мені прийшло прибутку 80тис.грн і я їх вивів на картку, чи отримав готівкою!

- ох, хотів би я бачити тоді ваші обличчя! :D



Мені було б пох. Абсолютно.
Вас що, в дитинстві часто ігнорували чи принижували?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:17

  galadriel написав:
  Долярчик написав:... так, так.... ви б зараз не так сміялись, а лікті кусали! - якщоб я зайшов тоді не на тисячу, а на лям, який би вже вивів.... а наступного тижня виклав би вам скрін/пруф, що мені прийшло прибутку 80тис.грн і я їх вивів на картку, чи отримав готівкою!

- ох, хотів би я бачити тоді ваші обличчя! :D



Мені було б пох. Абсолютно.
Вас що, в дитинстві часто ігнорували чи принижували?

Почему только в детстве? ))))))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Недвижка в Белой Церкви Боингом 737Мах вверх?
https://news.finance.ua/ru/news/-/46525 ... oukosterov
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, разблокируйте, пожалуйста, Трибеку. Без него на ветке пусто и безрадостно.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:02

  Чукча2 написав:Кто не успеет, за того решат. Что ждет ЖКХ в Украине.
https://korrespondent.net/ukraine/41936 ... -v-ukrayne


Понятно, что государство рано или поздно додавит. Не мытьем так катаньем.
Что касается
Я считаю, ОСМД должно становиться прибыльным, как в Америке, например. И тогда либо тратить эти деньги на дом, либо распределять между жильцами. И таким образом вовлекать собственников дома в управление.


Кто ему сказал, что там это так уж прибыльно?
ОСББ - это некое подобие американских Co-operative.
Основной доход кооперативов - из платежей совладельцев. То есть "прибыль" формируется из величины цифры в платежке с мейнтейнс. Порой это приводит к комическим результатам, когда сумма в платежке за ПОЧТИ свою квартиру (почему ПОЧТИ - объясню), имеет тот-же порядок что и рент в соседнем доме (почему в соседнем - тоже объясню).
Некоторый доход кооператив имеет от местных властей в качестве компенсации за различные программы. Но это не доход в привычном понимании. Например, если кооператив потратил деньги на озеленнение или экологические программы, то пожет получить какие-то деньги грантами на частичную компенсацию.
Если есть в билдинге помещения, которые можно сдать в рент и это предусмотрено уставом, то это может быть источником некоторого дохода. Не очень большого по сравнению с уровнем цифр на содержание.
Теперь самое интересное, в кооперативах есть тн правление, именуемое бордом. Как правило, члены борда - это пенсионеры, которым скучно. Потому что в большинстве кооперативов это все происходит на общественных началах, то есть за безденьги. Пенсионеры в Америке - вполне состоятельные люди, а если говорить о членах кооператива, то еще и собственники жилья. Поэтому могут себе позволить работать бесплатно и не воруя из общественных денег. НАСКОЛЬКО ЭТО ДОСТИЖИМО У НАС? Думаю - совсем недостижимо. А сколько должен зарабатывать Председатель ОСББ, бухгалтер и пр, чтобы не воровать? И как это отразится на цифрах в платежке? Не, ну правда? Вот даже 2 человека, каждому по 20 кгрн. 40 кгрн на 100 квартир=>400 грн. В моем доме это порядок цифры за обслуживание дома и придомовой. То есть, речь идет об увеличении в 2 раза. Кто-то может себе это позволить, но кто-то и нет. А кто-то не хочет.
Едем дальше.
Про ПОЧТИ. В США собственники квартир в кооперативах имеют лишь право проживания в своих квартирах и долю во владении кооператива. Но все решает борд, а обычно председатель борда. Правила жизни в доме, все мероприятия и все-все-все - решает борд.
Размер мейнтенса тоже. Захотели модернизировать что-то - подняли мейнтенс. Для всех. Даже для тех, кому это нафик не надо и кто этим не пользуется и у кого нет финансовых возможностей (потому как и такое покупается обычно на мортгидж). Как дышать жильцам - решает борд. За нарушение правил имеет право штрафовать (например, проехался ребенок по газону на велосипеде - родителям тикет на 500 бакосов. Запрещено завозить/вывозить мебель, технику и стройматериалы в выходные дни - штраф), при неуплате мейнтенса - на сумму задолженности будет просто уменьшена доля в общем владении. Рано или поздно это приведет к потере доли.
Теперь про СОСЕДНИЙ дом. В кооперативах, как правило, запрещена сдача в рент квартир. Только собственное проживание. Без кошек и собак (только если есть решение суда, что они необходимы в медицинских целях, что часто и делается). Так вот, скажем, в кооперативе мейнтенс порядка 900 баксов в месяц за 1 бэдрум, а в доме рядом 1100 рент, но там кондо. Да, в кооперативах, как правило, уровень и комфорта и чистоты намного выше, но и минусов хоть отбавляй.
Поэтому, если кто-то хочет именно такую модель ОСББ - вперед и с пестней. Я - пасс.
rjkz
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