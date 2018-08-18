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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:05
airmax78 написав:
Кстати, разблокируйте, пожалуйста, Трибеку. Без него на ветке пусто и безрадостно.
Він отримав за що? За русофілію? Будучи багатим інвестором в нерухомість, треба расеюшкі боятись.
Гілка ця вже не та. Інвестиційних варіантів нема, ремонт в рази виріс в ціні. Обговорювати нема що. Можливо треба вирішити, коли треба починати виходити з КРВХ?
Цікаво, чому ККЦ не пише? Сподіваюсь, у нього все добре?
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:08
Чукча2 написав: flyman написав:
рокета набирає прискорення на іпотечному паливі ?!
Главное пердак не порвать от перегрузки, 9G как ни как...
В скафандрі і в памперсах.
І на всяк випадок - пояс целомудрія.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:10
change_pm написав: airmax78 написав:
Кстати, разблокируйте, пожалуйста, Трибеку. Без него на ветке пусто и безрадостно.
Цікаво, чому ККЦ не пише? Сподіваюсь, у нього все добре?
Мабуть таки прийняв пропозицію від якої не можна було відмовитись і зараз вже немає часу на такі дурниці як цей форум.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:20
rjkz написав:
Понятно, что государство рано или поздно додавит. Не мытьем так катаньем.
Что касается
Я считаю, ОСМД должно становиться прибыльным, как в Америке, например. И тогда либо тратить эти деньги на дом, либо распределять между жильцами. И таким образом вовлекать собственников дома в управление.
Кто ему сказал, что там это так уж прибыльно?
ОСББ - это некое подобие американских Co-operative.
Основной доход кооперативов - из платежей совладельцев. То есть "прибыль" формируется из величины цифры в платежке с мейнтейнс. Порой это приводит к комическим результатам, когда сумма в платежке за ПОЧТИ свою квартиру (почему ПОЧТИ - объясню), имеет тот-же порядок что и рент в соседнем доме (почему в соседнем - тоже объясню).
Некоторый доход кооператив имеет от местных властей в качестве компенсации за различные программы. Но это не доход в привычном понимании. Например, если кооператив потратил деньги на озеленнение или экологические программы, то пожет получить какие-то деньги грантами на частичную компенсацию.
Если есть в билдинге помещения, которые можно сдать в рент и это предусмотрено уставом, то это может быть источником некоторого дохода. Не очень большого по сравнению с уровнем цифр на содержание.
Теперь самое интересное, в кооперативах есть тн правление, именуемое бордом. Как правило, члены борда - это пенсионеры, которым скучно. Потому что в большинстве кооперативов это все происходит на общественных началах, то есть за безденьги. Пенсионеры в Америке - вполне состоятельные люди, а если говорить о членах кооператива, то еще и собственники жилья. Поэтому могут себе позволить работать бесплатно и не воруя из общественных денег. НАСКОЛЬКО ЭТО ДОСТИЖИМО У НАС? Думаю - совсем недостижимо. А сколько должен зарабатывать Председатель ОСББ, бухгалтер и пр, чтобы не воровать? И как это отразится на цифрах в платежке? Не, ну правда? Вот даже 2 человека, каждому по 20 кгрн. 40 кгрн на 100 квартир=>400 грн. В моем доме это порядок цифры за обслуживание дома и придомовой. То есть, речь идет об увеличении в 2 раза. Кто-то может себе это позволить, но кто-то и нет. А кто-то не хочет.
Едем дальше.
Про ПОЧТИ. В США собственники квартир в кооперативах имеют лишь право проживания в своих квартирах и долю во владении кооператива. Но все решает борд, а обычно председатель борда. Правила жизни в доме, все мероприятия и все-все-все - решает борд.
Размер мейнтенса тоже. Захотели модернизировать что-то - подняли мейнтенс. Для всех. Даже для тех, кому это нафик не надо и кто этим не пользуется и у кого нет финансовых возможностей (потому как и такое покупается обычно на мортгидж). Как дышать жильцам - решает борд. За нарушение правил имеет право штрафовать (например, проехался ребенок по газону на велосипеде - родителям тикет на 500 бакосов. Запрещено завозить/вывозить мебель, технику и стройматериалы в выходные дни - штраф), при неуплате мейнтенса - на сумму задолженности будет просто уменьшена доля в общем владении. Рано или поздно это приведет к потере доли.
Теперь про СОСЕДНИЙ дом. В кооперативах, как правило, запрещена сдача в рент квартир. Только собственное проживание. Без кошек и собак (только если есть решение суда, что они необходимы в медицинских целях, что часто и делается). Так вот, скажем, в кооперативе мейнтенс порядка 900 баксов в месяц за 1 бэдрум, а в доме рядом 1100 рент, но там кондо. Да, в кооперативах, как правило, уровень и комфорта и чистоты намного выше, но и минусов хоть отбавляй.
Поэтому, если кто-то хочет именно такую модель ОСББ - вперед и с пестней. Я - пасс.
ЗЫ. Забыл добавить. При покупке квартиры в кооп, надо уплатить вступительный взнос порядка 5-7% от сделки. Да, это уже доход. Но как-то веет от него чем-то.
Скажем, покупаешь квартирку за 300+ куе и помимо всех расходов, еще примерно 20 куе отдай в распоряжение борда. То есть, если покупаешь с целью меньше платить за рент, то я вообще не вижу смысла. Самому жить, ввалить туеву хучу своих денег, платить мейнтенс того-же порядка как рент, куча потерь денег и якорь. То есть финансово я этого не понимаю.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:23
Не зовсім в тему, але, стою на платформі на БЦ і тут тьотка поряд по телефону "его квартиру уже перепродали два раза, а он даже не получил изчещения".
Не знаю, про що, це, про рейдерів, родичів, колекторів ..
Так от ризики, що твоя прєлжсть кудась упливе по реєстрами, все ще великі..
Може, таки #данунахкржн з такими розкладами.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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