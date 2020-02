Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:08

Чукча2 написав: flyman написав: рокета набирає прискорення на іпотечному паливі ?! рокета набирає прискорення на іпотечному паливі ?!



Главное пердак не порвать от перегрузки, 9G как ни как... Главное пердак не порвать от перегрузки, 9G как ни как...

В скафандрі і в памперсах.

І на всяк випадок - пояс целомудрія. В скафандрі і в памперсах.І на всяк випадок - пояс целомудрія.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/