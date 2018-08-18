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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2979298029812982>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:05

  airmax78 написав:Кстати, разблокируйте, пожалуйста, Трибеку. Без него на ветке пусто и безрадостно.


Він отримав за що? За русофілію? Будучи багатим інвестором в нерухомість, треба расеюшкі боятись.

Гілка ця вже не та. Інвестиційних варіантів нема, ремонт в рази виріс в ціні. Обговорювати нема що. Можливо треба вирішити, коли треба починати виходити з КРВХ?

Цікаво, чому ККЦ не пише? Сподіваюсь, у нього все добре?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:08

  Чукча2 написав:
  flyman написав:рокета набирає прискорення на іпотечному паливі ?!


Главное пердак не порвать от перегрузки, 9G как ни как...

В скафандрі і в памперсах.
І на всяк випадок - пояс целомудрія.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:10

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Кстати, разблокируйте, пожалуйста, Трибеку. Без него на ветке пусто и безрадостно.


Цікаво, чому ККЦ не пише? Сподіваюсь, у нього все добре?

Мабуть таки прийняв пропозицію від якої не можна було відмовитись і зараз вже немає часу на такі дурниці як цей форум.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:20

  rjkz написав:
  Чукча2 написав:Кто не успеет, за того решат. Что ждет ЖКХ в Украине.
https://korrespondent.net/ukraine/41936 ... -v-ukrayne


Понятно, что государство рано или поздно додавит. Не мытьем так катаньем.
Что касается
Я считаю, ОСМД должно становиться прибыльным, как в Америке, например. И тогда либо тратить эти деньги на дом, либо распределять между жильцами. И таким образом вовлекать собственников дома в управление.


Кто ему сказал, что там это так уж прибыльно?
ОСББ - это некое подобие американских Co-operative.
Основной доход кооперативов - из платежей совладельцев. То есть "прибыль" формируется из величины цифры в платежке с мейнтейнс. Порой это приводит к комическим результатам, когда сумма в платежке за ПОЧТИ свою квартиру (почему ПОЧТИ - объясню), имеет тот-же порядок что и рент в соседнем доме (почему в соседнем - тоже объясню).
Некоторый доход кооператив имеет от местных властей в качестве компенсации за различные программы. Но это не доход в привычном понимании. Например, если кооператив потратил деньги на озеленнение или экологические программы, то пожет получить какие-то деньги грантами на частичную компенсацию.
Если есть в билдинге помещения, которые можно сдать в рент и это предусмотрено уставом, то это может быть источником некоторого дохода. Не очень большого по сравнению с уровнем цифр на содержание.
Теперь самое интересное, в кооперативах есть тн правление, именуемое бордом. Как правило, члены борда - это пенсионеры, которым скучно. Потому что в большинстве кооперативов это все происходит на общественных началах, то есть за безденьги. Пенсионеры в Америке - вполне состоятельные люди, а если говорить о членах кооператива, то еще и собственники жилья. Поэтому могут себе позволить работать бесплатно и не воруя из общественных денег. НАСКОЛЬКО ЭТО ДОСТИЖИМО У НАС? Думаю - совсем недостижимо. А сколько должен зарабатывать Председатель ОСББ, бухгалтер и пр, чтобы не воровать? И как это отразится на цифрах в платежке? Не, ну правда? Вот даже 2 человека, каждому по 20 кгрн. 40 кгрн на 100 квартир=>400 грн. В моем доме это порядок цифры за обслуживание дома и придомовой. То есть, речь идет об увеличении в 2 раза. Кто-то может себе это позволить, но кто-то и нет. А кто-то не хочет.
Едем дальше.
Про ПОЧТИ. В США собственники квартир в кооперативах имеют лишь право проживания в своих квартирах и долю во владении кооператива. Но все решает борд, а обычно председатель борда. Правила жизни в доме, все мероприятия и все-все-все - решает борд.
Размер мейнтенса тоже. Захотели модернизировать что-то - подняли мейнтенс. Для всех. Даже для тех, кому это нафик не надо и кто этим не пользуется и у кого нет финансовых возможностей (потому как и такое покупается обычно на мортгидж). Как дышать жильцам - решает борд. За нарушение правил имеет право штрафовать (например, проехался ребенок по газону на велосипеде - родителям тикет на 500 бакосов. Запрещено завозить/вывозить мебель, технику и стройматериалы в выходные дни - штраф), при неуплате мейнтенса - на сумму задолженности будет просто уменьшена доля в общем владении. Рано или поздно это приведет к потере доли.
Теперь про СОСЕДНИЙ дом. В кооперативах, как правило, запрещена сдача в рент квартир. Только собственное проживание. Без кошек и собак (только если есть решение суда, что они необходимы в медицинских целях, что часто и делается). Так вот, скажем, в кооперативе мейнтенс порядка 900 баксов в месяц за 1 бэдрум, а в доме рядом 1100 рент, но там кондо. Да, в кооперативах, как правило, уровень и комфорта и чистоты намного выше, но и минусов хоть отбавляй.
Поэтому, если кто-то хочет именно такую модель ОСББ - вперед и с пестней. Я - пасс.


ЗЫ. Забыл добавить. При покупке квартиры в кооп, надо уплатить вступительный взнос порядка 5-7% от сделки. Да, это уже доход. Но как-то веет от него чем-то.
Скажем, покупаешь квартирку за 300+ куе и помимо всех расходов, еще примерно 20 куе отдай в распоряжение борда. То есть, если покупаешь с целью меньше платить за рент, то я вообще не вижу смысла. Самому жить, ввалить туеву хучу своих денег, платить мейнтенс того-же порядка как рент, куча потерь денег и якорь. То есть финансово я этого не понимаю.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:23

  airmax78 написав:Недвижка в Белой Церкви Боингом 737Мах вверх?
https://news.finance.ua/ru/news/-/46525 ... oukosterov

Не зовсім в тему, але, стою на платформі на БЦ і тут тьотка поряд по телефону "его квартиру уже перепродали два раза, а он даже не получил изчещения".

Не знаю, про що, це, про рейдерів, родичів, колекторів ..
Так от ризики, що твоя прєлжсть кудась упливе по реєстрами, все ще великі..

Може, таки #данунахкржн з такими розкладами.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

bobcat написав:
  Loft написав:Я бы взял сейчас ДОК32 с паркингом. Вот где перспективное местечко по ещё адекватной цене

Ну незнаю, для меня место возле железной дороги, неговоря уже от трассе с другой стороны, не может быть перспективным.
Ну Липки Айленд все здорово облагородит

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Loft
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:44

  rjkz написав:
  rjkz написав:Понятно, что государство рано или поздно додавит. Не мытьем так катаньем.
Что касается
Я считаю, ОСМД должно становиться прибыльным, как в Америке, например. И тогда либо тратить эти деньги на дом, либо распределять между жильцами. И таким образом вовлекать собственников дома в управление.


Кто ему сказал, что там это так уж прибыльно?
ОСББ - это некое подобие американских Co-operative.
Основной доход кооперативов - из платежей совладельцев. То есть "прибыль" формируется из величины цифры в платежке с мейнтейнс. Порой это приводит к комическим результатам, когда сумма в платежке за ПОЧТИ свою квартиру (почему ПОЧТИ - объясню), имеет тот-же порядок что и рент в соседнем доме (почему в соседнем - тоже объясню).
Некоторый доход кооператив имеет от местных властей в качестве компенсации за различные программы. Но это не доход в привычном понимании. Например, если кооператив потратил деньги на озеленнение или экологические программы, то пожет получить какие-то деньги грантами на частичную компенсацию.
Если есть в билдинге помещения, которые можно сдать в рент и это предусмотрено уставом, то это может быть источником некоторого дохода. Не очень большого по сравнению с уровнем цифр на содержание.
Теперь самое интересное, в кооперативах есть тн правление, именуемое бордом. Как правило, члены борда - это пенсионеры, которым скучно. Потому что в большинстве кооперативов это все происходит на общественных началах, то есть за безденьги. Пенсионеры в Америке - вполне состоятельные люди, а если говорить о членах кооператива, то еще и собственники жилья. Поэтому могут себе позволить работать бесплатно и не воруя из общественных денег. НАСКОЛЬКО ЭТО ДОСТИЖИМО У НАС? Думаю - совсем недостижимо. А сколько должен зарабатывать Председатель ОСББ, бухгалтер и пр, чтобы не воровать? И как это отразится на цифрах в платежке? Не, ну правда? Вот даже 2 человека, каждому по 20 кгрн. 40 кгрн на 100 квартир=>400 грн. В моем доме это порядок цифры за обслуживание дома и придомовой. То есть, речь идет об увеличении в 2 раза. Кто-то может себе это позволить, но кто-то и нет. А кто-то не хочет.
Едем дальше.
Про ПОЧТИ. В США собственники квартир в кооперативах имеют лишь право проживания в своих квартирах и долю во владении кооператива. Но все решает борд, а обычно председатель борда. Правила жизни в доме, все мероприятия и все-все-все - решает борд.
Размер мейнтенса тоже. Захотели модернизировать что-то - подняли мейнтенс. Для всех. Даже для тех, кому это нафик не надо и кто этим не пользуется и у кого нет финансовых возможностей (потому как и такое покупается обычно на мортгидж). Как дышать жильцам - решает борд. За нарушение правил имеет право штрафовать (например, проехался ребенок по газону на велосипеде - родителям тикет на 500 бакосов. Запрещено завозить/вывозить мебель, технику и стройматериалы в выходные дни - штраф), при неуплате мейнтенса - на сумму задолженности будет просто уменьшена доля в общем владении. Рано или поздно это приведет к потере доли.
Теперь про СОСЕДНИЙ дом. В кооперативах, как правило, запрещена сдача в рент квартир. Только собственное проживание. Без кошек и собак (только если есть решение суда, что они необходимы в медицинских целях, что часто и делается). Так вот, скажем, в кооперативе мейнтенс порядка 900 баксов в месяц за 1 бэдрум, а в доме рядом 1100 рент, но там кондо. Да, в кооперативах, как правило, уровень и комфорта и чистоты намного выше, но и минусов хоть отбавляй.
Поэтому, если кто-то хочет именно такую модель ОСББ - вперед и с пестней. Я - пасс.


ЗЫ. Забыл добавить. При покупке квартиры в кооп, надо уплатить вступительный взнос порядка 5-7% от сделки. Да, это уже доход. Но как-то веет от него чем-то.
Скажем, покупаешь квартирку за 300+ куе и помимо всех расходов, еще примерно 20 куе отдай в распоряжение борда. То есть, если покупаешь с целью меньше платить за рент, то я вообще не вижу смысла. Самому жить, ввалить туеву хучу своих денег, платить мейнтенс того-же порядка как рент, куча потерь денег и якорь. То есть финансово я этого не понимаю.


Вы забыли добавить что в кооперативах жильцы не платят за воду которая раскидывается по общему счетчику на всех, поэтому в отличие от кондо в них запрещены личные стиралки.
Смысл кооператива вовсе не в экономии. а в жизни в окружении близкого тебе социума подчиняющегося общим правилам. Поэтому в центре Нью-Йорка не приняли в кооп Мадонну т.к. жильцы не захотели видеть папараци каждый день у подъезда.
Советские ЖСК создавались примерно по такому же принципу,но после приватизаций и перепродажи квартир там давно сборная солянка с теми же проблемами что и в обычных домах когда не хотят давать 20 грн на общие нужды
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Кстати, разблокируйте, пожалуйста, Трибеку. Без него на ветке пусто и безрадостно.
Видел тебя сегодня выходящим с Андроцентре.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:20

  airmax78 написав:
  UA написав:Мне от интересно. Люди находящиеся сейчас в Ухане, уже жалеют, что переехали в город из села или это ещё впереди.

Села в Китае, где нет никакой мед помощи, вымирают полностью. Тысячи трупов выносит Хуанхэ и Янцзы в открытое море. В Ухане тебя хоть сожгут как человека, в крематории, а в деревне - будешь валяться в поле или по реке весь раздувшийся - в Южно-Китайское море.

В тех сёлах дороги лучше чем в столице Украины.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:29

  artlife написав:Коллеги, был ли у кого-то опыт приватизации чердака и кладовки в подвале в старом доме? Нужна консультация человека в теме.

Только через суд.
Це місця спільного сумісного користування , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19
https://blog.liga.net/user/emorozov/article/32396
Востаннє редагувалось Vadim V в П'ят 14 лют, 2020 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V
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