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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2980298129822983>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:37

airmax78 и без Юры с кинконговцем.
dimson
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:03

  shapo написав:
  rjkz написав:ЗЫ. Забыл добавить. При покупке квартиры в кооп, надо уплатить вступительный взнос порядка 5-7% от сделки. Да, это уже доход. Но как-то веет от него чем-то.
Скажем, покупаешь квартирку за 300+ куе и помимо всех расходов, еще примерно 20 куе отдай в распоряжение борда. То есть, если покупаешь с целью меньше платить за рент, то я вообще не вижу смысла. Самому жить, ввалить туеву хучу своих денег, платить мейнтенс того-же порядка как рент, куча потерь денег и якорь. То есть финансово я этого не понимаю.


Вы забыли добавить что в кооперативах жильцы не платят за воду которая раскидывается по общему счетчику на всех, поэтому в отличие от кондо в них запрещены личные стиралки.
Смысл кооператива вовсе не в экономии. а в жизни в окружении близкого тебе социума подчиняющегося общим правилам. Поэтому в центре Нью-Йорка не приняли в кооп Мадонну т.к. жильцы не захотели видеть папараци каждый день у подъезда.
Советские ЖСК создавались примерно по такому же принципу,но после приватизаций и перепродажи квартир там давно сборная солянка с теми же проблемами что и в обычных домах когда не хотят давать 20 грн на общие нужды


Личные стиралки запрещены в НЙ и в коопах и в кондо и в праджектах. Хочешь личную машину - покупай частный дом.
Да, в коопах более однородный состав, в основном по имущественному цензу, нежели по какому иному.
Вода и холодная и горячая в билдингах идет по общему счетчику, электричество у всех индивидуально, газ в кондо отдельно, в коопах входит в мейнтанс. Но все это смешные цифры как для НЙ.
К примеру, билл за электричество порядка 50 баксов в месяц, за газ до 20 баксов.
При минималке 15 баксов в час. То есть, чтобы заплатить за газ и электроэнергию, самый низкооплачивааемый житель НЙ должен отработать 4 часа с учетом вычета налогов (которые потом, скорее всего вернут).
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:07

  Vadim V написав:
  artlife написав:Коллеги, был ли у кого-то опыт приватизации чердака и кладовки в подвале в старом доме? Нужна консультация человека в теме.

Только через суд.
Це місця спільного сумісного користування , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19
https://blog.liga.net/user/emorozov/article/32396


Знаю человека, который это делал и делает через КМДА.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:15

кто рассматривал тему взять в центре парко-места от 10к-20к?

может быть планирую взять для эксперимента. Есть данные?
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1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:19

  rjkz написав:Личные стиралки запрещены в НЙ и в коопах и в кондо и в праджектах. Хочешь личную машину - покупай частный дом.
Да, в коопах более однородный состав, в основном по имущественному цензу, нежели по какому иному.


1) По поводу личных стиралок у меня иная инфа от жителя кооператива в Нью-Йорке
2) Если бы прием в члены кооператива происходил исключительно по имущественному признаку, то Мадонна могла вселиться в любой,но это не так. Там большую власть имеет правление и соблюдение общих правил
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:27

  flyman написав:
  airmax78 написав:Недвижка в Белой Церкви Боингом 737Мах вверх?
https://news.finance.ua/ru/news/-/46525 ... oukosterov

Не зовсім в тему, але, стою на платформі на БЦ і тут тьотка поряд по телефону "его квартиру уже перепродали два раза, а он даже не получил изчещения".

Не знаю, про що, це, про рейдерів, родичів, колекторів ..
Так от ризики, що твоя прєлжсть кудась упливе по реєстрами, все ще великі..

Може, таки #данунахкржн з такими розкладами.


Так ти ж вклався на всю каклету, ні?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:41

  airmax78 написав:Кстати, разблокируйте, пожалуйста, Трибеку. Без него на ветке пусто и безрадостно.

Трибеку блокируют за УБЕЖДЕНИЯ!? Нельзя думать иначе партийных догм!
пысы: как добавить в "игнор"на форуме?? чтоб не читать пустозвон
Востаннє редагувалось rusramzik в П'ят 14 лют, 2020 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:48

  Унуноктий написав:
airmax78 написав:Кстати, разблокируйте, пожалуйста, Трибеку. Без него на ветке пусто и безрадостно.
Видел тебя сегодня выходящим с Андроцентре.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Было дело. Доктор говорит, что улучшений нет, перерыв в лечении делать нельзя и нужно еще 68 сеансов.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:18

  rusramzik написав:
  airmax78 написав:Кстати, разблокируйте, пожалуйста, Трибеку. Без него на ветке пусто и безрадостно.

Трибеку блокируют за УБЕЖДЕНИЯ!? Нельзя думать иначе партийных догм!
пысы: как добавить в "игнор"на форуме?? чтоб не читать пустозвон

За непримиримую проукраинскую позицию человек пострадал. Хотел нам тут на русском запретить общаться.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пятничный оффтоп: вчера пытался зарезервировать на сегодня на вечер столик в японском ресторане или суши-баре. Зашел на трипэдвайзер. Все по-настоящему японские забиты. Приехали в итоге в Loona в Мандарине. Тут так классно... и почти никого. В пятницу вечером. 14.02 Вообще ничего не понимаю. РОкета просто обязана делать здесь остановку на дозаправку.
Очень странно и подозрительно.
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