|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:37
airmax78 и без Юры с кинконговцем.
-
dimson
-
-
- Повідомлень: 117
- З нами з: 03.02.17
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:03
shapo написав: rjkz написав:
ЗЫ. Забыл добавить. При покупке квартиры в кооп, надо уплатить вступительный взнос порядка 5-7% от сделки. Да, это уже доход. Но как-то веет от него чем-то.
Скажем, покупаешь квартирку за 300+ куе и помимо всех расходов, еще примерно 20 куе отдай в распоряжение борда. То есть, если покупаешь с целью меньше платить за рент, то я вообще не вижу смысла. Самому жить, ввалить туеву хучу своих денег, платить мейнтенс того-же порядка как рент, куча потерь денег и якорь. То есть финансово я этого не понимаю.
Вы забыли добавить что в кооперативах жильцы не платят за воду которая раскидывается по общему счетчику на всех, поэтому в отличие от кондо в них запрещены личные стиралки.
Смысл кооператива вовсе не в экономии. а в жизни в окружении близкого тебе социума подчиняющегося общим правилам. Поэтому в центре Нью-Йорка не приняли в кооп Мадонну т.к. жильцы не захотели видеть папараци каждый день у подъезда.
Советские ЖСК создавались примерно по такому же принципу,но после приватизаций и перепродажи квартир там давно сборная солянка с теми же проблемами что и в обычных домах когда не хотят давать 20 грн на общие нужды
Личные стиралки запрещены в НЙ и в коопах и в кондо и в праджектах. Хочешь личную машину - покупай частный дом.
Да, в коопах более однородный состав, в основном по имущественному цензу, нежели по какому иному.
Вода и холодная и горячая в билдингах идет по общему счетчику, электричество у всех индивидуально, газ в кондо отдельно, в коопах входит в мейнтанс. Но все это смешные цифры как для НЙ.
К примеру, билл за электричество порядка 50 баксов в месяц, за газ до 20 баксов.
При минималке 15 баксов в час. То есть, чтобы заплатить за газ и электроэнергию, самый низкооплачивааемый житель НЙ должен отработать 4 часа с учетом вычета налогов (которые потом, скорее всего вернут).
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10328
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4429 раз.
- Подякували: 2336 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:07
Знаю человека, который это делал и делает через КМДА.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10328
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4429 раз.
- Подякували: 2336 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:15
кто рассматривал тему взять в центре парко-места от 10к-20к?
может быть планирую взять для эксперимента. Есть данные?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1888
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:19
rjkz написав:
Личные стиралки запрещены в НЙ и в коопах и в кондо и в праджектах. Хочешь личную машину - покупай частный дом.
Да, в коопах более однородный состав, в основном по имущественному цензу, нежели по какому иному.
1) По поводу личных стиралок у меня иная инфа от жителя кооператива в Нью-Йорке
2) Если бы прием в члены кооператива происходил исключительно по имущественному признаку, то Мадонна могла вселиться в любой,но это не так. Там большую власть имеет правление и соблюдение общих правил
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 2842
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 574 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:27
flyman написав:
Не зовсім в тему, але, стою на платформі на БЦ і тут тьотка поряд по телефону "его квартиру уже перепродали два раза, а он даже не получил изчещения".
Не знаю, про що, це, про рейдерів, родичів, колекторів ..
Так от ризики, що твоя прєлжсть кудась упливе по реєстрами, все ще великі..
Може, таки #данунахкржн
з такими розкладами.
Так ти ж вклався на всю каклету, ні?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 868
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:41
airmax78 написав:
Кстати, разблокируйте, пожалуйста, Трибеку. Без него на ветке пусто и безрадостно.
Трибеку блокируют за УБЕЖДЕНИЯ!? Нельзя думать иначе партийных догм!
пысы: как добавить в "игнор"на форуме?? чтоб не читать пустозвон
Востаннє редагувалось rusramzik
в П'ят 14 лют, 2020 21:50, всього редагувалось 1 раз.
-
rusramzik
-
-
- Повідомлень: 215
- З нами з: 26.05.17
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:48
Унуноктий написав:
airmax78 написав:Кстати, разблокируйте, пожалуйста, Трибеку. Без него на ветке пусто и безрадостно.
Видел тебя сегодня выходящим с Андроцентре.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Было дело. Доктор говорит, что улучшений нет, перерыв в лечении делать нельзя и нужно еще 68 сеансов.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33385
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 845 раз.
- Подякували: 3840 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:18
rusramzik написав: airmax78 написав:
Кстати, разблокируйте, пожалуйста, Трибеку. Без него на ветке пусто и безрадостно.
Трибеку блокируют за УБЕЖДЕНИЯ!? Нельзя думать иначе партийных догм!
пысы: как добавить в "игнор"на форуме?? чтоб не читать пустозвон
За непримиримую проукраинскую позицию человек пострадал. Хотел нам тут на русском запретить общаться.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33385
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 845 раз.
- Подякували: 3840 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:25
Пятничный оффтоп: вчера пытался зарезервировать на сегодня на вечер столик в японском ресторане или суши-баре. Зашел на трипэдвайзер. Все по-настоящему японские забиты. Приехали в итоге в Loona в Мандарине. Тут так классно... и почти никого. В пятницу вечером. 14.02 Вообще ничего не понимаю. РОкета просто обязана делать здесь остановку на дозаправку.
Очень странно и подозрительно.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33385
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 845 раз.
- Подякували: 3840 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17661
|2840858
|
|
|463
|193898
|
|
|8
|10378
|
|