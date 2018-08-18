shapo написав:

rjkz написав: ЗЫ. Забыл добавить. При покупке квартиры в кооп, надо уплатить вступительный взнос порядка 5-7% от сделки. Да, это уже доход. Но как-то веет от него чем-то.

Скажем, покупаешь квартирку за 300+ куе и помимо всех расходов, еще примерно 20 куе отдай в распоряжение борда. То есть, если покупаешь с целью меньше платить за рент, то я вообще не вижу смысла. Самому жить, ввалить туеву хучу своих денег, платить мейнтенс того-же порядка как рент, куча потерь денег и якорь. То есть финансово я этого не понимаю. ЗЫ. Забыл добавить. При покупке квартиры в кооп, надо уплатить вступительный взнос порядка 5-7% от сделки. Да, это уже доход. Но как-то веет от него чем-то.Скажем, покупаешь квартирку за 300+ куе и помимо всех расходов, еще примерно 20 куе отдай в распоряжение борда. То есть, если покупаешь с целью меньше платить за рент, то я вообще не вижу смысла. Самому жить, ввалить туеву хучу своих денег, платить мейнтенс того-же порядка как рент, куча потерь денег и якорь. То есть финансово я этого не понимаю.

Вы забыли добавить что в кооперативах жильцы не платят за воду которая раскидывается по общему счетчику на всех, поэтому в отличие от кондо в них запрещены личные стиралки.Смысл кооператива вовсе не в экономии. а в жизни в окружении близкого тебе социума подчиняющегося общим правилам. Поэтому в центре Нью-Йорка не приняли в кооп Мадонну т.к. жильцы не захотели видеть папараци каждый день у подъезда.Советские ЖСК создавались примерно по такому же принципу,но после приватизаций и перепродажи квартир там давно сборная солянка с теми же проблемами что и в обычных домах когда не хотят давать 20 грн на общие нужды