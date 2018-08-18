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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2980298129822983>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:07

  Vadim V написав:
  artlife написав:Коллеги, был ли у кого-то опыт приватизации чердака и кладовки в подвале в старом доме? Нужна консультация человека в теме.

Только через суд.
Це місця спільного сумісного користування , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19
https://blog.liga.net/user/emorozov/article/32396


Знаю человека, который это делал и делает через КМДА.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:15

кто рассматривал тему взять в центре парко-места от 10к-20к?

может быть планирую взять для эксперимента. Есть данные?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:19

  rjkz написав:Личные стиралки запрещены в НЙ и в коопах и в кондо и в праджектах. Хочешь личную машину - покупай частный дом.
Да, в коопах более однородный состав, в основном по имущественному цензу, нежели по какому иному.


1) По поводу личных стиралок у меня иная инфа от жителя кооператива в Нью-Йорке
2) Если бы прием в члены кооператива происходил исключительно по имущественному признаку, то Мадонна могла вселиться в любой,но это не так. Там большую власть имеет правление и соблюдение общих правил
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:27

  flyman написав:
  airmax78 написав:Недвижка в Белой Церкви Боингом 737Мах вверх?
https://news.finance.ua/ru/news/-/46525 ... oukosterov

Не зовсім в тему, але, стою на платформі на БЦ і тут тьотка поряд по телефону "его квартиру уже перепродали два раза, а он даже не получил изчещения".

Не знаю, про що, це, про рейдерів, родичів, колекторів ..
Так от ризики, що твоя прєлжсть кудась упливе по реєстрами, все ще великі..

Може, таки #данунахкржн з такими розкладами.


Так ти ж вклався на всю каклету, ні?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пятничный оффтоп: вчера пытался зарезервировать на сегодня на вечер столик в японском ресторане или суши-баре. Зашел на трипэдвайзер. Все по-настоящему японские забиты. Приехали в итоге в Loona в Мандарине. Тут так классно... и почти никого. В пятницу вечером. 14.02 Вообще ничего не понимаю. РОкета просто обязана делать здесь остановку на дозаправку.
Очень странно и подозрительно.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дивлюсь Шустера, та й думку гадаю: з такими реформами, цінами на газ (в Європі 100€ за 1000м3) ніяких ракет кржн не може бути апріорі..

Більш вірогідно - це ракета на дно болота
Некомпетентна бидлота, причому в цей раз "з народу"
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:37

  airmax78 написав:Пятничный оффтоп: вчера пытался зарезервировать на сегодня на вечер столик в японском ресторане или суши-баре. Зашел на трипэдвайзер. Все по-настоящему японские забиты. Приехали в итоге в Loona в Мандарине. Тут так классно... и почти никого. В пятницу вечером. 14.02 Вообще ничего не понимаю. РОкета просто обязана делать здесь остановку на дозаправку.
Очень странно и подозрительно.


такое постоянно с 2015 года. Ракеты нету. Считается что украинцы тратят загранице около 15 млрд долларов. И во всех стриптах всегда все занято летом правда. Но сейчас зима такая как лето.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну чего, в Алхимике, в двух шагах, аншлаг в любой день недели, а тем более в пятницу вечером. А здесь на голову выше заведение (не по ценам) и никого.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:54

  airmax78 написав:Ну чего, в Алхимике, в двух шагах, аншлаг в любой день недели, а тем более в пятницу вечером. А здесь на голову выше заведение (не по ценам) и никого.


я не понял, то что вы написали.

аншлаг везде или не везде??
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:07

Куясе тут караоке... такое впечатление что поют профессиональные певцы и певицы.
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