Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
кто рассматривал тему взять в центре парко-места от 10к-20к?
может быть планирую взять для эксперимента. Есть данные?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
rjkz написав:Личные стиралки запрещены в НЙ и в коопах и в кондо и в праджектах. Хочешь личную машину - покупай частный дом. Да, в коопах более однородный состав, в основном по имущественному цензу, нежели по какому иному.
1) По поводу личных стиралок у меня иная инфа от жителя кооператива в Нью-Йорке 2) Если бы прием в члены кооператива происходил исключительно по имущественному признаку, то Мадонна могла вселиться в любой,но это не так. Там большую власть имеет правление и соблюдение общих правил
Пятничный оффтоп: вчера пытался зарезервировать на сегодня на вечер столик в японском ресторане или суши-баре. Зашел на трипэдвайзер. Все по-настоящему японские забиты. Приехали в итоге в Loona в Мандарине. Тут так классно... и почти никого. В пятницу вечером. 14.02 Вообще ничего не понимаю. РОкета просто обязана делать здесь остановку на дозаправку. Очень странно и подозрительно.
airmax78 написав:Пятничный оффтоп: вчера пытался зарезервировать на сегодня на вечер столик в японском ресторане или суши-баре. Зашел на трипэдвайзер. Все по-настоящему японские забиты. Приехали в итоге в Loona в Мандарине. Тут так классно... и почти никого. В пятницу вечером. 14.02 Вообще ничего не понимаю. РОкета просто обязана делать здесь остановку на дозаправку. Очень странно и подозрительно.
такое постоянно с 2015 года. Ракеты нету. Считается что украинцы тратят загранице около 15 млрд долларов. И во всех стриптах всегда все занято летом правда. Но сейчас зима такая как лето.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
airmax78 написав:Ну чего, в Алхимике, в двух шагах, аншлаг в любой день недели, а тем более в пятницу вечером. А здесь на голову выше заведение (не по ценам) и никого.
я не понял, то что вы написали.
аншлаг везде или не везде??
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r