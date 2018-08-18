Вот и ответ не популярности заведения. в настоящих караоке собираются те кому медведь на ухо в детстве наступил ))))
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:09
Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:13
судя по моей ленте фейсбука все где то жрут
Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:55
1 втихаря ставят, но не такие как у нас, а пластиковые. не автомат. если словят - мало не покажется. обычно в кооперативах свои ландри есть, но общие и платные. уточните, может Вы не так поняли своих друзей.
2 да, это так, но как определить что из себя человек представляет, чтобы апрувить клозинг? с мадонной дело понятное было сразу. с другим человеком такое не пройдет - начнет вопить о дискриминации. он-же не скажет, что играет по ночам на барабане, бухает и бутылки из окна бросает. все всегда белые и пушистые. поэтому его будут рассматривать только с материальной стороны, если все ок, то апрувят и дадут расписаться на рулах. а потом за нарушения будут давать тикеты, а если платить откажется, то см выше.
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