|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:09
airmax78 написав:
Куясе тут караоке... такое впечатление что поют профессиональные певцы и певицы.
Вот и ответ не популярности заведения. в настоящих караоке собираются те кому медведь на ухо в детстве наступил ))))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2074
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:13
airmax78 написав:
Пятничный оффтоп: вчера пытался зарезервировать на сегодня на вечер столик в японском ресторане или суши-баре. Зашел на трипэдвайзер. Все по-настоящему японские забиты. Приехали в итоге в Loona в Мандарине. Тут так классно... и почти никого. В пятницу вечером. 14.02 Вообще ничего не понимаю. РОкета просто обязана делать здесь остановку на дозаправку.
Очень странно и подозрительно.
судя по моей ленте фейсбука все где то жрут
-
Унуноктий
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 20994
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:55
shapo написав: rjkz написав:
Личные стиралки запрещены в НЙ и в коопах и в кондо и в праджектах. Хочешь личную машину - покупай частный дом.
Да, в коопах более однородный состав, в основном по имущественному цензу, нежели по какому иному.
1) По поводу личных стиралок у меня иная инфа от жителя кооператива в Нью-Йорке
2) Если бы прием в члены кооператива происходил исключительно по имущественному признаку, то Мадонна могла вселиться в любой,но это не так. Там большую власть имеет правление и соблюдение общих правил
1 втихаря ставят, но не такие как у нас, а пластиковые. не автомат. если словят - мало не покажется. обычно в кооперативах свои ландри есть, но общие и платные. уточните, может Вы не так поняли своих друзей.
2 да, это так, но как определить что из себя человек представляет, чтобы апрувить клозинг? с мадонной дело понятное было сразу. с другим человеком такое не пройдет - начнет вопить о дискриминации. он-же не скажет, что играет по ночам на барабане, бухает и бутылки из окна бросает. все всегда белые и пушистые. поэтому его будут рассматривать только с материальной стороны, если все ок, то апрувят и дадут расписаться на рулах. а потом за нарушения будут давать тикеты, а если платить откажется, то см выше.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10331
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4429 раз.
- Подякували: 2338 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 15 лют, 2020 09:17
Унуноктий написав: airmax78 написав:
Пятничный оффтоп: вчера пытался зарезервировать на сегодня на вечер столик в японском ресторане или суши-баре. Зашел на трипэдвайзер. Все по-настоящему японские забиты. Приехали в итоге в Loona в Мандарине. Тут так классно... и почти никого. В пятницу вечером. 14.02 Вообще ничего не понимаю. РОкета просто обязана делать здесь остановку на дозаправку.
Очень странно и подозрительно.
судя по моей ленте фейсбука все где то жрут
На ДВРЗ?
А вдома не можна поїсти?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20984
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1169 раз.
- Подякували: 2160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:10
rjkz написав:
Личные стиралки запрещены в НЙ и в коопах и в кондо и в праджектах. Хочешь личную машину - покупай частный дом.
Это из за шума при отжиме, а не по причине экономии воды. Ванны с гидромассажем и гидробоксы запрещены в многоквартирных домах по этой же причине.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4741
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 576 раз.
- Подякували: 758 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17665
|2842175
|
Суб 15 лют, 2020 09:25
Frant
|
|463
|193916
|
|
|8
|10381
|
|