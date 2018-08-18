Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Пятничный оффтоп: вчера пытался зарезервировать на сегодня на вечер столик в японском ресторане или суши-баре. Зашел на трипэдвайзер. Все по-настоящему японские забиты. Приехали в итоге в Loona в Мандарине. Тут так классно... и почти никого. В пятницу вечером. 14.02 Вообще ничего не понимаю. РОкета просто обязана делать здесь остановку на дозаправку. Очень странно и подозрительно.
rjkz написав:Личные стиралки запрещены в НЙ и в коопах и в кондо и в праджектах. Хочешь личную машину - покупай частный дом. Да, в коопах более однородный состав, в основном по имущественному цензу, нежели по какому иному.
1) По поводу личных стиралок у меня иная инфа от жителя кооператива в Нью-Йорке 2) Если бы прием в члены кооператива происходил исключительно по имущественному признаку, то Мадонна могла вселиться в любой,но это не так. Там большую власть имеет правление и соблюдение общих правил
1 втихаря ставят, но не такие как у нас, а пластиковые. не автомат. если словят - мало не покажется. обычно в кооперативах свои ландри есть, но общие и платные. уточните, может Вы не так поняли своих друзей. 2 да, это так, но как определить что из себя человек представляет, чтобы апрувить клозинг? с мадонной дело понятное было сразу. с другим человеком такое не пройдет - начнет вопить о дискриминации. он-же не скажет, что играет по ночам на барабане, бухает и бутылки из окна бросает. все всегда белые и пушистые. поэтому его будут рассматривать только с материальной стороны, если все ок, то апрувят и дадут расписаться на рулах. а потом за нарушения будут давать тикеты, а если платить откажется, то см выше.
airmax78 написав:Пятничный оффтоп: вчера пытался зарезервировать на сегодня на вечер столик в японском ресторане или суши-баре. Зашел на трипэдвайзер. Все по-настоящему японские забиты. Приехали в итоге в Loona в Мандарине. Тут так классно... и почти никого. В пятницу вечером. 14.02 Вообще ничего не понимаю. РОкета просто обязана делать здесь остановку на дозаправку. Очень странно и подозрительно.
судя по моей ленте фейсбука все где то жрут
На ДВРЗ? А вдома не можна поїсти?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Лежу в больнице, палата на 8 чел, делать нефиг, обсуждаем болячки: 1: а чего это мы всё о болезнях да о болезнях, давайте лучше о высоком, о космосе поговорим! 2: вот я слышал, что у космонавтов может быть космическая лучевая болезнь...
Не зовсім в тему, але, стою на платформі на БЦ і тут тьотка поряд по телефону "его квартиру уже перепродали два раза, а он даже не получил изчещения".
Не знаю, про що, це, про рейдерів, родичів, колекторів .. Так от ризики, що твоя прєлжсть кудась упливе по реєстрами, все ще великі..
Може, таки #данунахкржн з такими розкладами.
Так ти ж вклався на всю каклету, ні?
Ні, але взяв 2 економкласи на лоувкост рокету в остінній момент: 1 + 1,2 Фонду, на одній (брав ПА13К м2, якби не гальмував літом, то би взяв на котловані ПА11К м2) вже криють дах і в березні обіцяли завершення будівництва (вже все продано, кажуть у ВП) і похід до нотаріуса; в другій брав ПА15К м2 на ямі, зараз уже ПА19К м2 ліплялть 1й поверх.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/