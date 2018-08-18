Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:55

shapo написав: rjkz написав: Личные стиралки запрещены в НЙ и в коопах и в кондо и в праджектах. Хочешь личную машину - покупай частный дом.

Да, в коопах более однородный состав, в основном по имущественному цензу, нежели по какому иному. Личные стиралки запрещены в НЙ и в коопах и в кондо и в праджектах. Хочешь личную машину - покупай частный дом.Да, в коопах более однородный состав, в основном по имущественному цензу, нежели по какому иному.



1) По поводу личных стиралок у меня иная инфа от жителя кооператива в Нью-Йорке

2) Если бы прием в члены кооператива происходил исключительно по имущественному признаку, то Мадонна могла вселиться в любой,но это не так. Там большую власть имеет правление и соблюдение общих правил 1) По поводу личных стиралок у меня иная инфа от жителя кооператива в Нью-Йорке2) Если бы прием в члены кооператива происходил исключительно по имущественному признаку, то Мадонна могла вселиться в любой,но это не так. Там большую власть имеет правление и соблюдение общих правил

1 втихаря ставят, но не такие как у нас, а пластиковые. не автомат. если словят - мало не покажется. обычно в кооперативах свои ландри есть, но общие и платные. уточните, может Вы не так поняли своих друзей.2 да, это так, но как определить что из себя человек представляет, чтобы апрувить клозинг? с мадонной дело понятное было сразу. с другим человеком такое не пройдет - начнет вопить о дискриминации. он-же не скажет, что играет по ночам на барабане, бухает и бутылки из окна бросает. все всегда белые и пушистые. поэтому его будут рассматривать только с материальной стороны, если все ок, то апрувят и дадут расписаться на рулах. а потом за нарушения будут давать тикеты, а если платить откажется, то см выше.