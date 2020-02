Додано: Суб 15 лют, 2020 11:20



1: а чего это мы всё о болезнях да о болезнях, давайте лучше о высоком, о космосе поговорим!

2: вот я слышал, что у космонавтов может быть космическая лучевая болезнь...



https://vse-shutochki.ru/anekdot/21830 Лежу в больнице, палата на 8 чел, делать нефиг, обсуждаем болячки:1: а чего это мы всё о болезнях да о болезнях, давайте лучше о высоком, о космосе поговорим!2: вот я слышал, что...

Востаннє редагувалось flyman в Суб 15 лют, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/