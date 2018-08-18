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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2980298129822983

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:13

  airmax78 написав:Пятничный оффтоп: вчера пытался зарезервировать на сегодня на вечер столик в японском ресторане или суши-баре. Зашел на трипэдвайзер. Все по-настоящему японские забиты. Приехали в итоге в Loona в Мандарине. Тут так классно... и почти никого. В пятницу вечером. 14.02 Вообще ничего не понимаю. РОкета просто обязана делать здесь остановку на дозаправку.
Очень странно и подозрительно.

судя по моей ленте фейсбука все где то жрут
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:55

  shapo написав:
  rjkz написав:Личные стиралки запрещены в НЙ и в коопах и в кондо и в праджектах. Хочешь личную машину - покупай частный дом.
Да, в коопах более однородный состав, в основном по имущественному цензу, нежели по какому иному.


1) По поводу личных стиралок у меня иная инфа от жителя кооператива в Нью-Йорке
2) Если бы прием в члены кооператива происходил исключительно по имущественному признаку, то Мадонна могла вселиться в любой,но это не так. Там большую власть имеет правление и соблюдение общих правил


1 втихаря ставят, но не такие как у нас, а пластиковые. не автомат. если словят - мало не покажется. обычно в кооперативах свои ландри есть, но общие и платные. уточните, может Вы не так поняли своих друзей.
2 да, это так, но как определить что из себя человек представляет, чтобы апрувить клозинг? с мадонной дело понятное было сразу. с другим человеком такое не пройдет - начнет вопить о дискриминации. он-же не скажет, что играет по ночам на барабане, бухает и бутылки из окна бросает. все всегда белые и пушистые. поэтому его будут рассматривать только с материальной стороны, если все ок, то апрувят и дадут расписаться на рулах. а потом за нарушения будут давать тикеты, а если платить откажется, то см выше.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:10

  rjkz написав:
Личные стиралки запрещены в НЙ и в коопах и в кондо и в праджектах. Хочешь личную машину - покупай частный дом.

Это из за шума при отжиме, а не по причине экономии воды. Ванны с гидромассажем и гидробоксы запрещены в многоквартирных домах по этой же причине.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 11:39

  change_pm написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Недвижка в Белой Церкви Боингом 737Мах вверх?
https://news.finance.ua/ru/news/-/46525 ... oukosterov

Не зовсім в тему, але, стою на платформі на БЦ і тут тьотка поряд по телефону "его квартиру уже перепродали два раза, а он даже не получил изчещения".

Не знаю, про що, це, про рейдерів, родичів, колекторів ..
Так от ризики, що твоя прєлжсть кудась упливе по реєстрами, все ще великі..

Може, таки #данунахкржн з такими розкладами.


Так ти ж вклався на всю каклету, ні?

Ні, але взяв 2 економкласи на лоувкост рокету в остінній момент: 1 + 1,2 Фонду, на одній (брав ПА13К м2, якби не гальмував літом, то би взяв на котловані ПА11К м2) вже криють дах і в березні обіцяли завершення будівництва
(вже все продано, кажуть у ВП) і похід до нотаріуса; в другій брав ПА15К м2 на ямі, зараз уже ПА19К м2 ліплять 1й поверх.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 14:30

  flyman написав:Ні, але взяв 2 економкласи на лоувкост рокету в остінній момент: 1 + 1,2 Фонду, на одній (брав ПА13К м2, якби не гальмував літом, то би взяв на котловані ПА11К м2) вже криють дах і в березні обіцяли завершення будівництва
(вже все продано, кажуть у ВП) і похід до нотаріуса; в другій брав ПА15К м2 на ямі, зараз уже ПА19К м2 ліплять 1й поверх.


Це 100% якісь будинки на "стрьомній" землі. Тобто багатоповерхівка на землі з призначенням під індивідуальну забудову і т.п.
Вліз, бо дешево? І яка стратегія? Ремонт і під оренду? ЧИ зразу перепродати?
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 14:47

  Loft написав:Ну Липки Айленд все здорово облагородит

До жд ветки метров 100, от того же рыбальского 250 и гул стоит такой, что приходится разговаривать на повышенных.

Липки айленд облагородит, но какое отношение липки айленд имеют к Док32 от Ковальской. Там от крайних точек метров 300, между ними очень оживленная дорога усеянная всякими сто и прямого прохода не будет. У Дока место трэш полнейший, ну может в округе что то ещё построят из жилого, так же Блокбастер молл рядом будет (метров 500) там Сильпо есть, но, по факту Док находится в водовороте магистралей по которым 2 района регулярно выезжают в центр (Оболонь, Троя), грузовых жд перевозок с очень высоким уровнем шума и гаражного кооператива.

А Липки айленд имеет к Доку такое же отношение как и Оболонская набережная.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 14:50

  change_pm написав:
  flyman написав:Ні, але взяв 2 економкласи на лоувкост рокету в остінній момент: 1 + 1,2 Фонду, на одній (брав ПА13К м2, якби не гальмував літом, то би взяв на котловані ПА11К м2) вже криють дах і в березні обіцяли завершення будівництва
(вже все продано, кажуть у ВП) і похід до нотаріуса; в другій брав ПА15К м2 на ямі, зараз уже ПА19К м2 ліплять 1й поверх.


Це 100% якісь будинки на "стрьомній" землі. Тобто багатоповерхівка на землі з призначенням під індивідуальну забудову і т.п.
Вліз, бо дешево? І яка стратегія? Ремонт і під оренду? ЧИ зразу перепродати?

Приблизно так і є, "на землі з призначенням під індивідуальну забудову", тобто там висотність дуже обмежена, цоколь + 3 поверхи + мансарда, по моєму так.
План я писав раніше: оточення Києва кавалірками, тобто це 2 малометражки по 15м2 в різних частинах міста, одна біля метро інша недалеко від кількох транстопртних вузлів та магістралей. Обидві десь в межаш 10хв пішком до рейкового транспорту.
Ідея є така, щоб мати можливість "кочувати" в зручнішу локацію при зміні місця роботи.
Можливо і всі кавалірки будуть здаватися з часом, а жити в оренді (в Тетрісі, напр.).
Наразі думаю, може ще взяти одну кавалірку там само "на перепродаж".

Поки що не бачу варіантів кавалірки з прицілом на синю гілку метро. Єдине що спадає на думку "Навігатор", але сама його концепція не до вподоби.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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