Додано: Суб 15 лют, 2020 11:39

change_pm написав: flyman написав: airmax78 написав: Недвижка в Белой Церкви Боингом 737Мах вверх?

https://news.finance.ua/ru/news/-/46525 ... oukosterov Недвижка в Белой Церкви Боингом 737Мах вверх?

Не зовсім в тему, але, стою на платформі на БЦ і тут тьотка поряд по телефону "его квартиру уже перепродали два раза, а он даже не получил изчещения".



Не знаю, про що, це, про рейдерів, родичів, колекторів ..

Так от ризики, що твоя прєлжсть кудась упливе по реєстрами, все ще великі..



Так ти ж вклався на всю каклету, ні? Так ти ж вклався на всю каклету, ні?

Ні, але взяв 2 економкласи на лоувкост рокету в остінній момент: 1 + 1,2 Фонду, на одній (брав ПА13К м2, якби не гальмував літом, то би взяв на котловані ПА11К м2) вже криють дах і в березні обіцяли завершення будівництва

