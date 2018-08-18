Додано: Суб 15 лют, 2020 14:50

change_pm написав: flyman написав: Ні, але взяв 2 економкласи на лоувкост рокету в остінній момент: 1 + 1,2 Фонду, на одній (брав ПА13К м2, якби не гальмував літом, то би взяв на котловані ПА11К м2) вже криють дах і в березні обіцяли завершення будівництва

(вже все продано, кажуть у ВП) і похід до нотаріуса; в другій брав ПА15К м2 на ямі, зараз уже ПА19К м2 ліплять 1й поверх. Ні, але взяв 2 економкласи на лоувкост рокету в остінній момент: 1 + 1,2 Фонду, на одній (брав ПА13К м2, якби не гальмував літом, то би взяв на котловані ПА11К м2) вже криють дах і в березні обіцяли завершення будівництва(вже все продано, кажуть у ВП) і похід до нотаріуса; в другій брав ПА15К м2 на ямі, зараз уже ПА19К м2 ліплять 1й поверх.



Це 100% якісь будинки на "стрьомній" землі. Тобто багатоповерхівка на землі з призначенням під індивідуальну забудову і т.п.

Вліз, бо дешево? І яка стратегія? Ремонт і під оренду? ЧИ зразу перепродати? Це 100% якісь будинки на "стрьомній" землі. Тобто багатоповерхівка на землі з призначенням під індивідуальну забудову і т.п.Вліз, бо дешево? І яка стратегія? Ремонт і під оренду? ЧИ зразу перепродати?

Приблизно так і є, "на землі з призначенням під індивідуальну забудову", тобто там висотність дуже обмежена, цоколь + 3 поверхи + мансарда, по моєму так.План я писав раніше: оточення Києва кавалірками, тобто це 2 малометражки по 15м2 в різних частинах міста, одна біля метро інша недалеко від кількох транстопртних вузлів та магістралей. Обидві десь в межаш 10хв пішком до рейкового транспорту.Ідея є така, щоб мати можливість "кочувати" в зручнішу локацію при зміні місця роботи.Можливо і всі кавалірки будуть здаватися з часом, а жити в оренді (в Тетрісі, напр.).Наразі думаю, може ще взяти одну кавалірку там само "на перепродаж".Поки що не бачу варіантів кавалірки з прицілом на синю гілку метро. Єдине що спадає на думку "Навігатор", але сама його концепція не до вподоби.