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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 15 лют, 2020 16:09
Vadim V написав: change_pm написав:
Пам"ятаю я цю ідею. На мій погляд - це маразм
Питання (ідеї) вирішується просто - квартирка в центрі, біля всіх 3 гілок метро. І такі варіанти в центрі є. І вже побудовані (в радянські часи) і які можна було задешево взяти в 15-17 роках.
По грошам вийде те саме, а якісь життя і задоволення від життя буде набагато більше. Але хто ж з українців прислуховується до інших
і думає? Практично ніхто.
Більшість полюбляє страждати
Ви про ЦЕ тут казали в ті роки
, можна посилання?
Чі аби язиком тіліпати , опісля
Особисто я казав тут флаю, що маючи 100к бакінских, купувати напівпідвал для себе не ком іль фо. Як і багато інщих форумчан казали, що маючи грощі, треба насолоджуватись життям.
Питання в тому, що саме флай до 17 чи 18? року сидів в Польші і думав про оточення "щуціна", а не Києва. Тобто провтикав можливості, що тут, що там.
Саме так я не казав тоді, але кажу саме так, бо сам би так зробив, якщо мені був потрібен Київ.
І навіть зараз би шукав дешеву в центрі для себе, ніж 3-4 в ..опі
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Додано: Суб 15 лют, 2020 16:12
change_pm написав: Vadim V написав: change_pm написав:
Пам"ятаю я цю ідею. На мій погляд - це маразм
Питання (ідеї) вирішується просто - квартирка в центрі, біля всіх 3 гілок метро. І такі варіанти в центрі є. І вже побудовані (в радянські часи) і які можна було задешево взяти в 15-17 роках.
По грошам вийде те саме, а якісь життя і задоволення від життя буде набагато більше. Але хто ж з українців прислуховується до інших
і думає? Практично ніхто.
Більшість полюбляє страждати
Ви про ЦЕ тут казали в ті роки
, можна посилання?
Чі аби язиком тіліпати , опісля
Особисто я казав тут флаю, що маючи 100к бакінских, купувати напівпідвал для себе не ком іль фо. Як і багато інщих форумчан казали, що маючи грощі, треба насолоджуватись життям.
Питання в тому, що саме флай до 17 чи 18? року сидів в Польші і думав про оточення "щуціна", а не Києва. Тобто провтикав можливості, що тут, що там.
Саме так я не казав тоді, але кажу саме так, бо сам би так зробив, якщо мені був потрібен Київ.
І навіть зараз би шукав дешеву в центрі для себе, ніж 3-4 в ..опі
1) Флаймен ніколи не тримав в руках більше 15 000 Дол
2) в Польщі в 2015-2016 він ховався від призову.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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