Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав: Пам"ятаю я цю ідею. На мій погляд - це маразм Питання (ідеї) вирішується просто - квартирка в центрі, біля всіх 3 гілок метро. І такі варіанти в центрі є. І вже побудовані (в радянські часи) і які можна було задешево взяти в 15-17 роках. По грошам вийде те саме, а якісь життя і задоволення від життя буде набагато більше. Але хто ж з українців прислуховується до інших і думає? Практично ніхто. Більшість полюбляє страждати
Ви про ЦЕ тут казали в ті роки , можна посилання? Чі аби язиком тіліпати , опісля
Особисто я казав тут флаю, що маючи 100к бакінских, купувати напівпідвал для себе не ком іль фо. Як і багато інщих форумчан казали, що маючи грощі, треба насолоджуватись життям. Питання в тому, що саме флай до 17 чи 18? року сидів в Польші і думав про оточення "щуціна", а не Києва. Тобто провтикав можливості, що тут, що там. Саме так я не казав тоді, але кажу саме так, бо сам би так зробив, якщо мені був потрібен Київ. І навіть зараз би шукав дешеву в центрі для себе, ніж 3-4 в ..опі
change_pm написав:Пам"ятаю я цю ідею. На мій погляд - це маразм Питання (ідеї) вирішується просто - квартирка в центрі, біля всіх 3 гілок метро. І такі варіанти в центрі є. І вже побудовані (в радянські часи) і які можна було задешево взяти в 15-17 роках. По грошам вийде те саме, а якісь життя і задоволення від життя буде набагато більше. Але хто ж з українців прислуховується до інших і думає? Практично ніхто. Більшість полюбляє страждати
Це ви про яку якість життя говорите у радянських будинках? Яка там може бути якість житя в морально і фізично дуже дуже сильно застарілому житлі?
change_pm написав:Пам"ятаю я цю ідею. На мій погляд - це маразм Питання (ідеї) вирішується просто - квартирка в центрі, біля всіх 3 гілок метро. І такі варіанти в центрі є. І вже побудовані (в радянські часи) і які можна було задешево взяти в 15-17 роках. По грошам вийде те саме, а якісь життя і задоволення від життя буде набагато більше. Але хто ж з українців прислуховується до інших і думає? Практично ніхто. Більшість полюбляє страждати
Це ви про яку якість життя говорите у радянських будинках? Яка там може бути якість житя в морально і фізично дуже дуже сильно застарілому житлі?
Якщо зрівняти те, де живе флай і де він інвестує, то навіть ХРУЩІК в центрі = бімба!