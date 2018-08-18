RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2981298229832984

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:09

  Vadim V написав:
  change_pm написав:
Пам"ятаю я цю ідею. На мій погляд - це маразм :)
Питання (ідеї) вирішується просто - квартирка в центрі, біля всіх 3 гілок метро. І такі варіанти в центрі є. І вже побудовані (в радянські часи) і які можна було задешево взяти в 15-17 роках.
По грошам вийде те саме, а якісь життя і задоволення від життя буде набагато більше. Але хто ж з українців прислуховується до інших і думає? Практично ніхто.
Більшість полюбляє страждати :)

Ви про ЦЕ тут казали в ті роки :? , можна посилання?
Чі аби язиком тіліпати , опісля :mrgreen:


Особисто я казав тут флаю, що маючи 100к бакінских, купувати напівпідвал для себе не ком іль фо. Як і багато інщих форумчан казали, що маючи грощі, треба насолоджуватись життям.
Питання в тому, що саме флай до 17 чи 18? року сидів в Польші і думав про оточення "щуціна", а не Києва. Тобто провтикав можливості, що тут, що там.
Саме так я не казав тоді, але кажу саме так, бо сам би так зробив, якщо мені був потрібен Київ.
І навіть зараз би шукав дешеву в центрі для себе, ніж 3-4 в ..опі
change_pm
 
Повідомлень: 872
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:50

  change_pm написав:Пам"ятаю я цю ідею. На мій погляд - це маразм :)
Питання (ідеї) вирішується просто - квартирка в центрі, біля всіх 3 гілок метро. І такі варіанти в центрі є. І вже побудовані (в радянські часи) і які можна було задешево взяти в 15-17 роках.
По грошам вийде те саме, а якісь життя і задоволення від життя буде набагато більше. Але хто ж з українців прислуховується до інших і думає? Практично ніхто.
Більшість полюбляє страждати :)

Це ви про яку якість життя говорите у радянських будинках? Яка там може бути якість житя в морально і фізично дуже дуже сильно застарілому житлі?
airmax78
 
Повідомлень: 33390
З нами з: 25.10.12
Подякував: 845 раз.
Подякували: 3840 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 17:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Самый сексапильный дом Киева:
Зображення
airmax78
 
Повідомлень: 33390
З нами з: 25.10.12
Подякував: 845 раз.
Подякували: 3840 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 17:13

  airmax78 написав:
  change_pm написав:Пам"ятаю я цю ідею. На мій погляд - це маразм :)
Питання (ідеї) вирішується просто - квартирка в центрі, біля всіх 3 гілок метро. І такі варіанти в центрі є. І вже побудовані (в радянські часи) і які можна було задешево взяти в 15-17 роках.
По грошам вийде те саме, а якісь життя і задоволення від життя буде набагато більше. Але хто ж з українців прислуховується до інших і думає? Практично ніхто.
Більшість полюбляє страждати :)

Це ви про яку якість життя говорите у радянських будинках? Яка там може бути якість житя в морально і фізично дуже дуже сильно застарілому житлі?


Якщо зрівняти те, де живе флай і де він інвестує, то навіть ХРУЩІК в центрі = бімба!
change_pm
 
Повідомлень: 872
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цікавий відос про інвестування в КРЖН. Цікава Ваша думка.
https://youtu.be/A_OLmOnNQMI

З Одеси чоловічок.

Думка в деякій мірі співпадає з Франтом, який каже шо скоро в країні нікому буде працювати, одні чиновники і лендлорди.
xio13
 
Повідомлень: 327
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 18:11

  xio13 написав:Цікавий відос про інвестування в КРЖН. Цікава Ваша думка.
https://youtu.be/A_OLmOnNQMI

З Одеси чоловічок.

Думка в деякій мірі співпадає з Франтом, який каже шо скоро в країні нікому буде працювати, одні чиновники і лендлорди.

Бльооооо... Долярчик, возвращайся со своим B2B.
airmax78
 
Повідомлень: 33390
З нами з: 25.10.12
Подякував: 845 раз.
Подякували: 3840 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 18:16

  airmax78 написав:
  xio13 написав:Цікавий відос про інвестування в КРЖН. Цікава Ваша думка.
https://youtu.be/A_OLmOnNQMI

З Одеси чоловічок.

Думка в деякій мірі співпадає з Франтом, який каже шо скоро в країні нікому буде працювати, одні чиновники і лендлорди.

Бльооооо... Долярчик, возвращайся со своим B2B.


Демографія, пенсія, економіка як стосується школяра Долярчика і його лохотронів? Чи ви титри тікі читаєте?
xio13
 
Повідомлень: 327
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2981298229832984
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1765, 1766, 1767
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17663 2842940
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лют, 2020 00:03
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
463 193947
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:21
RomanM
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10382
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.