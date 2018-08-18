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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лют, 2020 19:21
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Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Суб 15 лют, 2020 19:23
"Хрущі" тут не поважають. Лише новобуд, лише 100-130 м2.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 15 лют, 2020 19:24
Додано: Суб 15 лют, 2020 19:32
0) какой-то ЖК, на память не помню, скорее всего от укрбуд в уже построенном доме, давно, возле Новопечерских липок был по 520к грн. Там я бал по делами, там куча шлакбаунов.
1) если купить в троящимся дома, то может быть дешевле продадут...
Какая цена по вашему??
2) есть жк на парко мест около 30-50 мест, некоторые есть на 200-500+ мест. Если клубный дом с девушками легкого поведения, то тебе предется парко место с лифтом в клубном дом, в котором, всего 30 мест Дефицит порождает рост цен
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Суб 15 лют, 2020 19:40
Мені здається, порівнювати недоцільно, оскільки навряд чи хрущик навіть в дуже занедбаному стані в центрі Києва буде коштувати 8-10 куо. Давайте порівнювати те, що має приблизно однакові цінники.
Додано: Суб 15 лют, 2020 19:44
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6.3 м² - 7.5 м² від 59 524 грн/м² * від 375 тис грн - до 463.5 тис грн *
паркоместо в полной попке на проспекте победы, 375к, но это не центр правда
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 15 лют, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Суб 15 лют, 2020 19:44
Паркоместо стандарт гдето 2.5 на 5.5м. Это грубо 14м2 за 520000 грн? 37000 за квадрат?
И за сколько вы его сдадите? За 100$ ?))) Окупность 200+ мес.
Додано: Суб 15 лют, 2020 19:47
Вы каляску инвалидную парковать будете в 6.3м2 ? Хахаааэ
У меня авто: 5м длина и 2 ширина, куда в курятнике этом от КМБ что ставить?
Додано: Суб 15 лют, 2020 19:50
в центре скоро будут все на евробляхах ездить. Будет это дорожать.
не сдавать, а может перепродать. Я вижу постоянно G-63 выезжает из паркоместа, в центре может быть цена из-за этого высокая!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Суб 15 лют, 2020 19:50
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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