Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Пам"ятаю я цю ідею. На мій погляд - це маразм Питання (ідеї) вирішується просто - квартирка в центрі, біля всіх 3 гілок метро. І такі варіанти в центрі є. І вже побудовані (в радянські часи) і які можна було задешево взяти в 15-17 роках. По грошам вийде те саме, а якісь життя і задоволення від життя буде набагато більше. Але хто ж з українців прислуховується до інших і думає? Практично ніхто. Більшість полюбляє страждати
Це ви про яку якість життя говорите у радянських будинках? Яка там може бути якість житя в морально і фізично дуже дуже сильно застарілому житлі?
Якщо зрівняти те, де живе флай і де він інвестує, то навіть ХРУЩІК в центрі = бімба!
"Хрущі" тут не поважають. Лише новобуд, лише 100-130 м2.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
proftpd66 написав:кто рассматривал тему взять в центре парко-места от 10к-20к?
может быть планирую взять для эксперимента. Есть данные?
UP!
1. Нет в центре паркомест по такой цене. 2. Между 10к и 20к - разница 100%.
0) какой-то ЖК, на память не помню, скорее всего от укрбуд в уже построенном доме, давно, возле Новопечерских липок был по 520к грн. Там я бал по делами, там куча шлакбаунов.
1) если купить в троящимся дома, то может быть дешевле продадут... Какая цена по вашему??
2) есть жк на парко мест около 30-50 мест, некоторые есть на 200-500+ мест. Если клубный дом с девушками легкого поведения, то тебе предется парко место с лифтом в клубном дом, в котором, всего 30 мест Дефицит порождает рост цен
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 15 лют, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
xio13 написав:Паркоместо стандарт гдето 2.5 на 5.5м. Это грубо 14м2 за 520000 грн? 37000 за квадрат?
И за сколько вы его сдадите? За 100$ ?))) Окупность 200+ мес.
в центре скоро будут все на евробляхах ездить. Будет это дорожать.
не сдавать, а может перепродать. Я вижу постоянно G-63 выезжает из паркоместа, в центре может быть цена из-за этого высокая!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Вы каляску инвалидную парковать будете в 6.3м2 ? Хахаааэ У меня авто: 5м длина и 2 ширина, куда в курятнике этом от КМБ что ставить?
вот и получается 463к. Так как и предлагалось.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r