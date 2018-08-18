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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29832984298529862987>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 19:23

  change_pm написав:
  airmax78 написав:
  change_pm написав:Пам"ятаю я цю ідею. На мій погляд - це маразм :)
Питання (ідеї) вирішується просто - квартирка в центрі, біля всіх 3 гілок метро. І такі варіанти в центрі є. І вже побудовані (в радянські часи) і які можна було задешево взяти в 15-17 роках.
По грошам вийде те саме, а якісь життя і задоволення від життя буде набагато більше. Але хто ж з українців прислуховується до інших і думає? Практично ніхто.
Більшість полюбляє страждати :)

Це ви про яку якість життя говорите у радянських будинках? Яка там може бути якість житя в морально і фізично дуже дуже сильно застарілому житлі?


Якщо зрівняти те, де живе флай і де він інвестує, то навіть ХРУЩІК в центрі = бімба!

"Хрущі" тут не поважають. Лише новобуд, лише 100-130 м2.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 19:24

  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:кто рассматривал тему взять в центре парко-места от 10к-20к?

может быть планирую взять для эксперимента. Есть данные?



UP!

1. Нет в центре паркомест по такой цене.
2. Между 10к и 20к - разница 100%.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 19:32

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:кто рассматривал тему взять в центре парко-места от 10к-20к?

может быть планирую взять для эксперимента. Есть данные?



UP!

1. Нет в центре паркомест по такой цене.
2. Между 10к и 20к - разница 100%.


0) какой-то ЖК, на память не помню, скорее всего от укрбуд в уже построенном доме, давно, возле Новопечерских липок был по 520к грн. Там я бал по делами, там куча шлакбаунов.

1) если купить в троящимся дома, то может быть дешевле продадут...
Какая цена по вашему??

2) есть жк на парко мест около 30-50 мест, некоторые есть на 200-500+ мест. Если клубный дом с девушками легкого поведения, то тебе предется парко место с лифтом в клубном дом, в котором, всего 30 мест :) Дефицит порождает рост цен :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 19:40

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Це ви про яку якість життя говорите у радянських будинках? Яка там може бути якість житя в морально і фізично дуже дуже сильно застарілому житлі?


Якщо зрівняти те, де живе флай і де він інвестує, то навіть ХРУЩІК в центрі = бімба!

Мені здається, порівнювати недоцільно, оскільки навряд чи хрущик навіть в дуже занедбаному стані в центрі Києва буде коштувати 8-10 куо. Давайте порівнювати те, що має приблизно однакові цінники.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 19:44

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6.3 м² - 7.5 м² від 59 524 грн/м² * від 375 тис грн - до 463.5 тис грн *

паркоместо в полной попке на проспекте победы, 375к, но это не центр правда

https://kmb.ua/ua/objects/323-zhk-manhattan-city?type=1
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 15 лют, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 19:44

Паркоместо стандарт гдето 2.5 на 5.5м. Это грубо 14м2 за 520000 грн? 37000 за квадрат?

И за сколько вы его сдадите? За 100$ ?))) Окупность 200+ мес.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 19:47

  proftpd66 написав:+

6.3 м² - 7.5 м² від 59 524 грн/м² * від 375 тис грн - до 463.5 тис грн *

паркоместо в полной попке на проспекте победы, 375к, но это не центр правда

https://kmb.ua/ua/objects/323-zhk-manhattan-city?type=1


Вы каляску инвалидную парковать будете в 6.3м2 ? Хахаааэ
У меня авто: 5м длина и 2 ширина, куда в курятнике этом от КМБ что ставить?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 19:50

  xio13 написав:Паркоместо стандарт гдето 2.5 на 5.5м. Это грубо 14м2 за 520000 грн? 37000 за квадрат?

И за сколько вы его сдадите? За 100$ ?))) Окупность 200+ мес.


в центре скоро будут все на евробляхах ездить. Будет это дорожать.

не сдавать, а может перепродать. Я вижу постоянно G-63 выезжает из паркоместа, в центре может быть цена из-за этого высокая!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 19:50

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 19:51

  xio13 написав:
  proftpd66 написав:+

6.3 м² - 7.5 м² від 59 524 грн/м² * від 375 тис грн - до 463.5 тис грн *

паркоместо в полной попке на проспекте победы, 375к, но это не центр правда

https://kmb.ua/ua/objects/323-zhk-manhattan-city?type=1


Вы каляску инвалидную парковать будете в 6.3м2 ? Хахаааэ
У меня авто: 5м длина и 2 ширина, куда в курятнике этом от КМБ что ставить?


вот и получается 463к. Так как и предлагалось.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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