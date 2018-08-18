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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2984298529862987>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 19:54

  xio13 написав:И за сколько вы его сдадите? За 100$ ?))) Окупность 200+ мес.



у паркующегося выхода нету, пускай ставит и шурует искать тачку на трафплощадку и стекло меняй если кто-то пьяный разобьет или обольет кислотой.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:31

Сегодня был в мопе флагмана бизнес-класса от КГС на Лейпцигской. Ну что я вам скажу, комрады: Миракс и Манхеттен выставляйте на перепродажу задолго до того, как КГС допилит мопы. Если объекты КАН, Тарян и Саги лучше всего продавать после сдачи, то КГС лучше, все-таки, до того, как покупатель увидит конечный результат. Пусть любуется рендерами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:45

  airmax78 написав:Сегодня был в мопе флагмана бизнес-класса от КГС на Лейпцигской. Ну что я вам скажу, комрады: Миракс и Манхеттен выставляйте на перепродажу задолго до того, как КГС допилит мопы. Если объекты КАН, Тарян и Саги лучше всего продавать после сдачи, то КГС лучше, все-таки, до того, как покупатель увидит конечный результат.

Шо-то не догоню, ты же по легенде вроде как коренной арендатор с юридическим образованием в третьем колене? :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:48

  Vadim V написав:
  airmax78 написав:Сегодня был в мопе флагмана бизнес-класса от КГС на Лейпцигской. Ну что я вам скажу, комрады: Миракс и Манхеттен выставляйте на перепродажу задолго до того, как КГС допилит мопы. Если объекты КАН, Тарян и Саги лучше всего продавать после сдачи, то КГС лучше, все-таки, до того, как покупатель увидит конечный результат.

Шо-то не догоню, ты же по легенде вроде как коренной арендатор с юридическим образованием в третьем колене? :?

Это-то то тут к чему?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:50

  airmax78 написав:Сегодня был в мопе флагмана бизнес-класса от КГС на Лейпцигской. Ну что я вам скажу, комрады: Миракс и Манхеттен выставляйте на перепродажу задолго до того, как КГС допилит мопы. Если объекты КАН, Тарян и Саги лучше всего продавать после сдачи, то КГС лучше, все-таки, до того, как покупатель увидит конечный результат. Пусть любуется рендерами.


КАН, Тарян стоят на много дороже чем КГС!
И риски больше, у всех кроме КГС, опять власть прижмет кого-то, так как, Микитася или кличкастый больше денег захочет поиметь с Вашей честно заработанной недвиги :)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 15 лют, 2020 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

МОП на Лейпцигской так расстроил, что я его даже фоткать не стал. Свинство и воровство развел КГС.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:54

  Natt написав:Мені здається, порівнювати недоцільно, оскільки навряд чи хрущик навіть в дуже занедбаному стані в центрі Києва буде коштувати 8-10 куо. Давайте порівнювати те, що має приблизно однакові цінники.


Наталі, а чи ви читали те, що я з самого початку написав? З вашої відповіді бачу, що не читали.
Так ось, я написав, що 8-10куе + ще 2-3 об"єкти, де флай вкладеться + головняк на 3-4 ремонти і переїзди = один хрущік в центрі. А по зручності життя, хрущік буде на голову вище, всіх тих "стрьомних" об"єктів, де він вклався.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:58

  airmax78 написав:МОП на Лейпцигской так расстроил, что я его даже фоткать не стал. Свинство и воровство развел КГС.


Шкода, треба було сфоткати і ткнути носом КГС тут на форумі! І нам би не довелось час витрачати на пошуки "стрьомних" фоток.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:01

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Сегодня был в мопе флагмана бизнес-класса от КГС на Лейпцигской. Ну что я вам скажу, комрады: Миракс и Манхеттен выставляйте на перепродажу задолго до того, как КГС допилит мопы. Если объекты КАН, Тарян и Саги лучше всего продавать после сдачи, то КГС лучше, все-таки, до того, как покупатель увидит конечный результат. Пусть любуется рендерами.


КАН, Тарян стоят на много дороже чем КГС!
И риски больше, у всех кроме КГС, опять власть прижмет кого-то, так как, Микитася или кличкастый больше денег захочет поиметь с Вашей честно заработанной недвиги :)

В этом-то и заключается главное свинство КГС: ценник на Лейпцигской никогда не был маленьким. Он, может, был на 10-15% ниже чем в том же ЦП. Ну от силы на 20%. Но результат... Кто купил ЭТО для себя - очень сочувствую. Бонусом там еще идет отряд вильнолюдей, который со старта начал колхозить фасад.
Короче, к сожалению, снова подтвердилась давно всем известная аксиона: КГС и бизнес-класс понятия несовместимые.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:05

change_pm, дійсно проглянула по діагоналі, сорян, мій коментар недоречний.
Natt
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