у паркующегося выхода нету, пускай ставит и шурует искать тачку на трафплощадку и стекло меняй если кто-то пьяный разобьет или обольет кислотой.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 19:54
у паркующегося выхода нету, пускай ставит и шурует искать тачку на трафплощадку и стекло меняй если кто-то пьяный разобьет или обольет кислотой.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Суб 15 лют, 2020 20:31
Сегодня был в мопе флагмана бизнес-класса от КГС на Лейпцигской. Ну что я вам скажу, комрады: Миракс и Манхеттен выставляйте на перепродажу задолго до того, как КГС допилит мопы. Если объекты КАН, Тарян и Саги лучше всего продавать после сдачи, то КГС лучше, все-таки, до того, как покупатель увидит конечный результат. Пусть любуется рендерами.
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:45
Шо-то не догоню, ты же по легенде вроде как коренной арендатор с юридическим образованием в третьем колене?
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:48
Это-то то тут к чему?
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:50
КАН, Тарян стоят на много дороже чем КГС!
И риски больше, у всех кроме КГС, опять власть прижмет кого-то, так как, Микитася или кличкастый больше денег захочет поиметь с Вашей честно заработанной недвиги
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 15 лют, 2020 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
МОП на Лейпцигской так расстроил, что я его даже фоткать не стал. Свинство и воровство развел КГС.
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:54
Наталі, а чи ви читали те, що я з самого початку написав? З вашої відповіді бачу, що не читали.
Так ось, я написав, що 8-10куе + ще 2-3 об"єкти, де флай вкладеться + головняк на 3-4 ремонти і переїзди = один хрущік в центрі. А по зручності життя, хрущік буде на голову вище, всіх тих "стрьомних" об"єктів, де він вклався.
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:58
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:01
В этом-то и заключается главное свинство КГС: ценник на Лейпцигской никогда не был маленьким. Он, может, был на 10-15% ниже чем в том же ЦП. Ну от силы на 20%. Но результат... Кто купил ЭТО для себя - очень сочувствую. Бонусом там еще идет отряд вильнолюдей, который со старта начал колхозить фасад.
Короче, к сожалению, снова подтвердилась давно всем известная аксиона: КГС и бизнес-класс понятия несовместимые.
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:05
change_pm, дійсно проглянула по діагоналі, сорян, мій коментар недоречний.
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