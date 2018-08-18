Ткнуты носом КГС? Им настолько пох на общественное мнение. Просто не надо у них покупать бизнес-класс по цене бизнес-класса. По цене эконома - можно.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 21:08
Ткнуты носом КГС? Им настолько пох на общественное мнение. Просто не надо у них покупать бизнес-класс по цене бизнес-класса. По цене эконома - можно.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 15 лют, 2020 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:08
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:11
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:15
change_pm, Ви висловили своє ставлення до цієї ідеї і висунули альтернативний варіант як кращий з Вашої точки зору. Що тут недоречного? У Флая інше бачення. У мене ще інше (я б обирала не хрущик, у мене від під'їздів і фасадів у таких будинках псується настрій, і не такі об'єкти, як він), але це вже моє бачення.
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:20
Я там ще на форумі домика писав, застерігав колись. Енівей, ні ви, ні я у них нічого не купили. Унуноктій, купив економ по ціні економа. Так що все норм.
В Києві треба купляти бізнес-клас у тих, хто продає простір!
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