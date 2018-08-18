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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29852986298729882989>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:08

  change_pm написав:
  airmax78 написав:МОП на Лейпцигской так расстроил, что я его даже фоткать не стал. Свинство и воровство развел КГС.


Шкода, треба було сфоткати і ткнути носом КГС тут на форумі! І нам би не довелось час витрачати на пошуки "стрьомних" фоток.

Ткнуты носом КГС? Им настолько пох на общественное мнение. Просто не надо у них покупать бизнес-класс по цене бизнес-класса. По цене эконома - можно.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 15 лют, 2020 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:08

  Natt написав:change_pm, дійсно проглянула по діагоналі, сорян, мій коментар недоречний.

Дякую. А як думаєте, мій коментар ідеї захвата Києва зі всіх сторін доречний?
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:11

  kingkongovets написав:Зображення


Велком! Цікаво, але боляче, імхо, буде дивитись, коли ці мілєніали і дигітали займуть всі рівні в усіх абсолютно сферах життя і що вони будуть робити і до чого це приведе...
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:15

change_pm, Ви висловили своє ставлення до цієї ідеї і висунули альтернативний варіант як кращий з Вашої точки зору. Що тут недоречного? У Флая інше бачення. У мене ще інше (я б обирала не хрущик, у мене від під'їздів і фасадів у таких будинках псується настрій, і не такі об'єкти, як він), але це вже моє бачення.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:20

  airmax78 написав:Ткнуты носом КГС? Им настолько пох на общественное мнение. Просто не надо у них покупать бизнес-класс по цене бизнес-класса. По цене эконома - можно.


Я там ще на форумі домика писав, застерігав колись. Енівей, ні ви, ні я у них нічого не купили. Унуноктій, купив економ по ціні економа. Так що все норм.

В Києві треба купляти бізнес-клас у тих, хто продає простір!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:34

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Ткнуты носом КГС? Им настолько пох на общественное мнение. Просто не надо у них покупать бизнес-класс по цене бизнес-класса. По цене эконома - можно.


Я там ще на форумі домика писав, застерігав колись. Енівей, ні ви, ні я у них нічого не купили. Унуноктій, купив економ по ціні економа. Так що все норм.

В Києві треба купляти бізнес-клас у тих, хто продає простір!


Бетон,воздух(він же котлован), а що за новий товар такий, простір?
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:36

  remark написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:Ткнуты носом КГС? Им настолько пох на общественное мнение. Просто не надо у них покупать бизнес-класс по цене бизнес-класса. По цене эконома - можно.


Я там ще на форумі домика писав, застерігав колись. Енівей, ні ви, ні я у них нічого не купили. Унуноктій, купив економ по ціні економа. Так що все норм.

В Києві треба купляти бізнес-клас у тих, хто продає простір!


Бетон,воздух(він же котлован), а що за новий товар такий, простір?

Лучший товар хорошего продавца - мечта! И она бесценна, но только сегодня и только для Вас...)))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:38

  remark написав:Бетон,воздух(він же котлован), а що за новий товар такий, простір?

Чому це новий? КАН вже давно і успішно, якщо судити по цінах, його продає.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:48

  Natt написав:
  remark написав:Бетон,воздух(він же котлован), а що за новий товар такий, простір?

Чому це новий? КАН вже давно і успішно, якщо судити по цінах, його продає.


Саме їх я і мав на увазі :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В общем такая инфа: помните рассказывал тут про квартиру в Милане за невероятные 800К ойро. Сейчас она продается. Оценили... в 1200К ойро. В общем, мне кажется, мы уже очень очень очень близко к какому-то очень жесткому бабаху.
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