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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:08
change_pm написав: airmax78 написав:
МОП на Лейпцигской так расстроил, что я его даже фоткать не стал. Свинство и воровство развел КГС.
Шкода, треба було сфоткати і ткнути носом КГС тут на форумі! І нам би не довелось час витрачати на пошуки "стрьомних" фоток.
Ткнуты носом КГС? Им настолько пох на общественное мнение. Просто не надо у них покупать бизнес-класс по цене бизнес-класса. По цене эконома - можно.
Востаннє редагувалось airmax78
в Суб 15 лют, 2020 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 21:08
Natt написав:change_pm
, дійсно проглянула по діагоналі, сорян, мій коментар недоречний.
Дякую. А як думаєте, мій коментар ідеї захвата Києва зі всіх сторін доречний?
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Додано: Суб 15 лют, 2020 21:15
change_pm, Ви висловили своє ставлення до цієї ідеї і висунули альтернативний варіант як кращий з Вашої точки зору. Що тут недоречного? У Флая інше бачення. У мене ще інше (я б обирала не хрущик, у мене від під'їздів і фасадів у таких будинках псується настрій, і не такі об'єкти, як він), але це вже моє бачення.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 21:20
airmax78 написав:
Ткнуты носом КГС? Им настолько пох на общественное мнение. Просто не надо у них покупать бизнес-класс по цене бизнес-класса. По цене эконома - можно.
Я там ще на форумі домика писав, застерігав колись. Енівей, ні ви, ні я у них нічого не купили. Унуноктій, купив економ по ціні економа. Так що все норм.
В Києві треба купляти бізнес-клас у тих, хто продає простір!
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change_pm
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Додано: Суб 15 лют, 2020 21:34
change_pm написав: airmax78 написав:
Ткнуты носом КГС? Им настолько пох на общественное мнение. Просто не надо у них покупать бизнес-класс по цене бизнес-класса. По цене эконома - можно.
Я там ще на форумі домика писав, застерігав колись. Енівей, ні ви, ні я у них нічого не купили. Унуноктій, купив економ по ціні економа. Так що все норм.
В Києві треба купляти бізнес-клас у тих, хто продає простір!
Бетон,воздух(він же котлован), а що за новий товар такий, простір?
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remark
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Додано: Суб 15 лют, 2020 21:36
remark написав: change_pm написав: airmax78 написав:
Ткнуты носом КГС? Им настолько пох на общественное мнение. Просто не надо у них покупать бизнес-класс по цене бизнес-класса. По цене эконома - можно.
Я там ще на форумі домика писав, застерігав колись. Енівей, ні ви, ні я у них нічого не купили. Унуноктій, купив економ по ціні економа. Так що все норм.
В Києві треба купляти бізнес-клас у тих, хто продає простір!
Бетон,воздух(він же котлован), а що за новий товар такий, простір?
Лучший товар хорошего продавца - мечта! И она бесценна, но только сегодня и только для Вас...)))
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Додано: Суб 15 лют, 2020 21:38
remark написав:
Бетон,воздух(він же котлован), а що за новий товар такий, простір?
Чому це новий? КАН вже давно і успішно, якщо судити по цінах, його продає.
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Natt
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Додано: Суб 15 лют, 2020 21:48
Natt написав: remark написав:
Бетон,воздух(він же котлован), а що за новий товар такий, простір?
Чому це новий? КАН вже давно і успішно, якщо судити по цінах, його продає.
Саме їх я і мав на увазі
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change_pm
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Додано: Суб 15 лют, 2020 21:54
В общем такая инфа: помните рассказывал тут про квартиру в Милане за невероятные 800К ойро. Сейчас она продается. Оценили... в 1200К ойро. В общем, мне кажется, мы уже очень очень очень близко к какому-то очень жесткому бабаху.
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airmax78
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