RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2986298729882989>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:59

  Natt написав:
  remark написав:Бетон,воздух(він же котлован), а що за новий товар такий, простір?

Чому це новий? КАН вже давно і успішно, якщо судити по цінах, його продає.


"Простор" у КАНа судя по интервью Никонова это не просто продажа как у многих первого этажа тому кто купит, а целенаправленное формирование своей инфраструктуры обслуживания жильцоы.
Плюс более дорогая отделка и поразнообразнее планировочные решения, но и цена соответственная.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2858
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:02

  shapo написав:
  Natt написав:
  remark написав:Бетон,воздух(він же котлован), а що за новий товар такий, простір?

Чому це новий? КАН вже давно і успішно, якщо судити по цінах, його продає.


"Простор" у КАНа судя по интервью Никонова это не просто продажа как у многих первого этажа тому кто купит, а целенаправленное формирование своей инфраструктуры обслуживания жильцоы.
Плюс более дорогая отделка и поразнообразнее планировочные решения, но и цена соответственная.


Зрозуміло, це товар не для спекуляцій х2
remark
 
Повідомлень: 443
З нами з: 25.12.15
Подякував: 116 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:04

  airmax78 написав:В общем такая инфа: помните рассказывал тут про квартиру в Милане за невероятные 800К ойро. Сейчас она продается. Оценили... в 1200К ойро. В общем, мне кажется, мы уже очень очень очень близко к какому-то очень жесткому бабаху.

тю, для вас это новость?
Я пару лет назад писал что в Милане за новострой не в ипенях цена от 10койро за м2
а то что купили в Лигурии на этапе строительства уже год как сдано и ценник х2 8)
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 15 лют, 2020 22:08, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11178
З нами з: 05.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:07

  change_pm написав:
Велком! Цікаво, але боляче, імхо, буде дивитись, коли ці мілєніали і дигітали займуть всі рівні в усіх абсолютно сферах життя і що вони будуть робити і до чого це приведе...

Партія зепілів з клоуном на чолі - і є представниками цього соціуму.
Подивіться на Хончарука. Він обличчям схожий на Вінниченка. Був такий горе-письменник 100 років назад. Теж посади обіймав.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20983
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1169 раз.
Подякували: 2160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:09

  remark написав:
  shapo написав:"Простор" у КАНа судя по интервью Никонова это не просто продажа как у многих первого этажа тому кто купит, а целенаправленное формирование своей инфраструктуры обслуживания жильцоы.
Плюс более дорогая отделка и поразнообразнее планировочные решения, но и цена соответственная.

Зрозуміло, це товар не для спекуляцій х2


Почему?
Откуда убеждение что спекулировать можно только эконом-классом с нижней ценой?
Что, аудитория больше или маржа?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2858
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:11

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:В общем такая инфа: помните рассказывал тут про квартиру в Милане за невероятные 800К ойро. Сейчас она продается. Оценили... в 1200К ойро. В общем, мне кажется, мы уже очень очень очень близко к какому-то очень жесткому бабаху.

тю, для вас это новость?
Я пару лет назад писал что в Милане за новострой не в ипенях цена от 10койро за м2
а то что купили в Лигурии на этапе строительства уже год как сдано и ценник х2 8)

Это абсолютно невероятная цена за не самое элитное жилье. Держится она, имхо, только на шальных деньгах китайских понаехов и близком к 0 уровне %% ставок. Ну сколько это еще может продолжаться?
airmax78
 
Повідомлень: 33403
З нами з: 25.10.12
Подякував: 846 раз.
Подякували: 3842 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:15

  shapo написав:
  remark написав:
  shapo написав:"Простор" у КАНа судя по интервью Никонова это не просто продажа как у многих первого этажа тому кто купит, а целенаправленное формирование своей инфраструктуры обслуживания жильцоы.
Плюс более дорогая отделка и поразнообразнее планировочные решения, но и цена соответственная.

Зрозуміло, це товар не для спекуляцій х2


Почему?
Откуда убеждение что спекулировать можно только эконом-классом с нижней ценой?
Что, аудитория больше или маржа?


В КАНа можливо тільки Тетріс для спекуляцій, все інше як і в Ковальської, ціни далеко з запасом, хіба що для себе коханого.
remark
 
Повідомлень: 443
З нами з: 25.12.15
Подякував: 116 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:21

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:В общем такая инфа: помните рассказывал тут про квартиру в Милане за невероятные 800К ойро. Сейчас она продается. Оценили... в 1200К ойро. В общем, мне кажется, мы уже очень очень очень близко к какому-то очень жесткому бабаху.

тю, для вас это новость?
Я пару лет назад писал что в Милане за новострой не в ипенях цена от 10койро за м2
а то что купили в Лигурии на этапе строительства уже год как сдано и ценник х2 8)

Это абсолютно невероятная цена за не самое элитное жилье. Держится она, имхо, только на шальных деньгах китайских понаехов и близком к 0 уровне %% ставок. Ну сколько это еще может продолжаться?

так Я и писал типа про аналог "прицентрального р-на", никакого элита :?
а будет продолжаться пока немцы и французы будут самозабвенно тащить этот поезд(ЕС)...
Я вот сейчас плотно присматриваю новый объект на побережье в бюджете макс до 200койро пока на КРЖН затишье...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11178
З нами з: 05.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:В КАНа можливо тільки Тетріс для спекуляцій

ошибочное мнение
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11178
З нами з: 05.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:24

  airmax78 написав:В общем, мне кажется, мы уже очень очень очень близко к какому-то очень жесткому бабаху.

Можно перевести на нормальный язык очень просто:
дальше дизайн проекта в очередной прелести руки не дошли :lol:
минус полтосик маячит на горизонте,пора сливать за что дают.

только кормить обезьян,только аренда)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10968
З нами з: 30.12.09
Подякував: 322 раз.
Подякували: 2353 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 2986298729882989>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1765, 1766, 1767
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17663 2843242
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лют, 2020 00:03
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
463 193958
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:21
RomanM
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10384
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (326)
15.02.2020 22:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.