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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лют, 2020 21:59
Natt написав: remark написав:
Бетон,воздух(він же котлован), а що за новий товар такий, простір?
Чому це новий? КАН вже давно і успішно, якщо судити по цінах, його продає.
"Простор" у КАНа судя по интервью Никонова это не просто продажа как у многих первого этажа тому кто купит, а целенаправленное формирование своей инфраструктуры обслуживания жильцоы.
Плюс более дорогая отделка и поразнообразнее планировочные решения, но и цена соответственная.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:02
shapo написав: Natt написав: remark написав:
Бетон,воздух(він же котлован), а що за новий товар такий, простір?
Чому це новий? КАН вже давно і успішно, якщо судити по цінах, його продає.
"Простор" у КАНа судя по интервью Никонова это не просто продажа как у многих первого этажа тому кто купит, а целенаправленное формирование своей инфраструктуры обслуживания жильцоы.
Плюс более дорогая отделка и поразнообразнее планировочные решения, но и цена соответственная.
Зрозуміло, це товар не для спекуляцій х2
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:04
airmax78 написав:
В общем такая инфа: помните рассказывал тут про квартиру в Милане за невероятные 800К ойро. Сейчас она продается. Оценили... в 1200К ойро. В общем, мне кажется, мы уже очень очень очень близко к какому-то очень жесткому бабаху.
тю, для вас это новость?
Я пару лет назад писал что в Милане за новострой не в ипенях цена от 10койро за м2
а то что купили в Лигурии на этапе строительства уже год как сдано и ценник х2
Востаннє редагувалось Прохожий
в Суб 15 лют, 2020 22:08, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:07
change_pm написав:
Велком! Цікаво, але боляче, імхо, буде дивитись, коли ці мілєніали і дигітали займуть всі рівні в усіх абсолютно сферах життя і що вони будуть робити і до чого це приведе...
Партія зепілів з клоуном на чолі - і є представниками цього соціуму.
Подивіться на Хончарука. Він обличчям схожий на Вінниченка. Був такий горе-письменник 100 років назад. Теж посади обіймав.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:09
remark написав: shapo написав:
"Простор" у КАНа судя по интервью Никонова это не просто продажа как у многих первого этажа тому кто купит, а целенаправленное формирование своей инфраструктуры обслуживания жильцоы.
Плюс более дорогая отделка и поразнообразнее планировочные решения, но и цена соответственная.
Зрозуміло, це товар не для спекуляцій х2
Почему?
Откуда убеждение что спекулировать можно только эконом-классом с нижней ценой?
Что, аудитория больше или маржа?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:11
Прохожий написав: airmax78 написав:
В общем такая инфа: помните рассказывал тут про квартиру в Милане за невероятные 800К ойро. Сейчас она продается. Оценили... в 1200К ойро. В общем, мне кажется, мы уже очень очень очень близко к какому-то очень жесткому бабаху.
тю, для вас это новость?
Я пару лет назад писал что в Милане за новострой не в ипенях цена от 10койро за м2
а то что купили в Лигурии на этапе строительства уже год как сдано и ценник х2
Это абсолютно невероятная цена за не самое элитное жилье. Держится она, имхо, только на шальных деньгах китайских понаехов и близком к 0 уровне %% ставок. Ну сколько это еще может продолжаться?
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:15
shapo написав: remark написав: shapo написав:
"Простор" у КАНа судя по интервью Никонова это не просто продажа как у многих первого этажа тому кто купит, а целенаправленное формирование своей инфраструктуры обслуживания жильцоы.
Плюс более дорогая отделка и поразнообразнее планировочные решения, но и цена соответственная.
Зрозуміло, це товар не для спекуляцій х2
Почему?
Откуда убеждение что спекулировать можно только эконом-классом с нижней ценой?
Что, аудитория больше или маржа?
В КАНа можливо тільки Тетріс для спекуляцій, все інше як і в Ковальської, ціни далеко з запасом, хіба що для себе коханого.
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remark
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:21
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
В общем такая инфа: помните рассказывал тут про квартиру в Милане за невероятные 800К ойро. Сейчас она продается. Оценили... в 1200К ойро. В общем, мне кажется, мы уже очень очень очень близко к какому-то очень жесткому бабаху.
тю, для вас это новость?
Я пару лет назад писал что в Милане за новострой не в ипенях цена от 10койро за м2
а то что купили в Лигурии на этапе строительства уже год как сдано и ценник х2
Это абсолютно невероятная цена за не самое элитное жилье. Держится она, имхо, только на шальных деньгах китайских понаехов и близком к 0 уровне %% ставок. Ну сколько это еще может продолжаться?
так Я и писал типа про аналог "прицентрального р-на", никакого элита
а будет продолжаться пока немцы и французы будут самозабвенно тащить этот поезд(ЕС)...
Я вот сейчас плотно присматриваю новый объект на побережье в бюджете макс до 200койро пока на КРЖН затишье...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:22
remark написав:
В КАНа можливо тільки Тетріс для спекуляцій
ошибочное мнение
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:24
airmax78 написав:
В общем, мне кажется, мы уже очень очень очень близко к какому-то очень жесткому бабаху.
Можно перевести на нормальный язык очень просто:
дальше дизайн проекта в очередной прелести руки не дошли
минус полтосик маячит на горизонте,пора сливать за что дают.
только кормить обезьян,только аренда)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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