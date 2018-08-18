RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2986298729882989

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:26

  Прохожий написав:
  remark написав:В КАНа можливо тільки Тетріс для спекуляцій

ошибочное мнение

а как же центр будет дорожать?
remark
 
Повідомлень: 443
З нами з: 25.12.15
Подякував: 116 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:29

  somilitark написав:
  airmax78 написав:В общем, мне кажется, мы уже очень очень очень близко к какому-то очень жесткому бабаху.

Можно перевести на нормальный язык очень просто:
дальше дизайн проекта в очередной прелести руки не дошли :lol:
минус полтосик маячит на горизонте,пора сливать за что дают.

только кормить обезьян,только аренда)))

Не можем домучить дизайн-проект. Задолбал уже дизигнеров. Очень это сложно: чтобы и красиво и не надоело быстро и чтобы не на все деньги мира.
airmax78
 
Повідомлень: 33403
З нами з: 25.10.12
Подякував: 846 раз.
Подякували: 3842 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:32

  remark написав:
  Прохожий написав:
  remark написав:В КАНа можливо тільки Тетріс для спекуляцій

ошибочное мнение

а как же центр будет дорожать?

не зрозумів суті питання но то таке...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11178
З нами з: 05.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:32

  airmax78 написав:Не можем домучить дизайн-проект. Задолбал уже дизигнеров.

Так я запутался,надо был брать по 2 кило денег или сливать?
Астанавитесь)))

дигеры тоже участвуют? :lol: :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10968
З нами з: 30.12.09
Подякував: 322 раз.
Подякували: 2353 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:51

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Не можем домучить дизайн-проект. Задолбал уже дизигнеров.

Так я запутался,надо был брать по 2 кило денег или сливать?
Астанавитесь)))

дигеры тоже участвуют? :lol: :lol:

Уже все участвуют. Сейчас колеблюсь. Может и стоит слить по текущим ценам.
airmax78
 
Повідомлень: 33403
З нами з: 25.10.12
Подякував: 846 раз.
Подякували: 3842 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2986298729882989
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1765, 1766, 1767
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17663 2843245
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лют, 2020 00:03
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
463 193958
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 12:21
RomanM
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10384
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (326)
15.02.2020 22:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.