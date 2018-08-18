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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лют, 2020 22:26
Прохожий написав: remark написав:
В КАНа можливо тільки Тетріс для спекуляцій
ошибочное мнение
а как же центр будет дорожать?
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:29
somilitark написав: airmax78 написав:
В общем, мне кажется, мы уже очень очень очень близко к какому-то очень жесткому бабаху.
Можно перевести на нормальный язык очень просто:
дальше дизайн проекта в очередной прелести руки не дошли
минус полтосик маячит на горизонте,пора сливать за что дают.
только кормить обезьян,только аренда)))
Не можем домучить дизайн-проект. Задолбал уже дизигнеров. Очень это сложно: чтобы и красиво и не надоело быстро и чтобы не на все деньги мира.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:32
remark написав: Прохожий написав: remark написав:
В КАНа можливо тільки Тетріс для спекуляцій
ошибочное мнение
а как же центр будет дорожать?
не зрозумів суті питання но то таке...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:32
airmax78 написав:
Не можем домучить дизайн-проект. Задолбал уже дизигнеров.
Так я запутался,надо был брать по 2 кило денег или сливать?
Астанавитесь)))
дигеры тоже участвуют?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 22:51
somilitark написав: airmax78 написав:
Не можем домучить дизайн-проект. Задолбал уже дизигнеров.
Так я запутался,надо был брать по 2 кило денег или сливать?
Астанавитесь)))
дигеры тоже участвуют?
Уже все участвуют. Сейчас колеблюсь. Может и стоит слить по текущим ценам.
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