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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2987298829892990>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:29

  somilitark написав:
  airmax78 написав:В общем, мне кажется, мы уже очень очень очень близко к какому-то очень жесткому бабаху.

Можно перевести на нормальный язык очень просто:
дальше дизайн проекта в очередной прелести руки не дошли :lol:
минус полтосик маячит на горизонте,пора сливать за что дают.

только кормить обезьян,только аренда)))

Не можем домучить дизайн-проект. Задолбал уже дизигнеров. Очень это сложно: чтобы и красиво и не надоело быстро и чтобы не на все деньги мира.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:32

  remark написав:
  Прохожий написав:
  remark написав:В КАНа можливо тільки Тетріс для спекуляцій

ошибочное мнение

а как же центр будет дорожать?

не зрозумів суті питання но то таке...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:32

  airmax78 написав:Не можем домучить дизайн-проект. Задолбал уже дизигнеров.

Так я запутался,надо был брать по 2 кило денег или сливать?
Астанавитесь)))

дигеры тоже участвуют? :lol: :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:51

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Не можем домучить дизайн-проект. Задолбал уже дизигнеров.

Так я запутался,надо был брать по 2 кило денег или сливать?
Астанавитесь)))

дигеры тоже участвуют? :lol: :lol:

Уже все участвуют. Сейчас колеблюсь. Может и стоит слить по текущим ценам.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 23:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Loft написав:Ну Липки Айленд все здорово облагородит

До жд ветки метров 100, от того же рыбальского 250 и гул стоит такой, что приходится разговаривать на повышенных.

Липки айленд облагородит, но какое отношение липки айленд имеют к Док32 от Ковальской. Там от крайних точек метров 300, между ними очень оживленная дорога усеянная всякими сто и прямого прохода не будет. У Дока место трэш полнейший, ну может в округе что то ещё построят из жилого, так же Блокбастер молл рядом будет (метров 500) там Сильпо есть, но, по факту Док находится в водовороте магистралей по которым 2 района регулярно выезжают в центр (Оболонь, Троя), грузовых жд перевозок с очень высоким уровнем шума и гаражного кооператива.

А Липки айленд имеет к Доку такое же отношение как и Оболонская набережная.
Через 10 лет там будет:

Бронзовая Миля

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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Ні, але взяв 2 економкласи на лоувкост рокету в остінній момент: 1 + 1,2 Фонду, на одній (брав ПА13К м2, якби не гальмував літом, то би взяв на котловані ПА11К м2) вже криють дах і в березні обіцяли завершення будівництва
(вже все продано, кажуть у ВП) і похід до нотаріуса; в другій брав ПА15К м2 на ямі, зараз уже ПА19К м2 ліплять 1й поверх.


Це 100% якісь будинки на "стрьомній" землі. Тобто багатоповерхівка на землі з призначенням під індивідуальну забудову і т.п.
Вліз, бо дешево? І яка стратегія? Ремонт і під оренду? ЧИ зразу перепродати?

Приблизно так і є, "на землі з призначенням під індивідуальну забудову", тобто там висотність дуже обмежена, цоколь + 3 поверхи + мансарда, по моєму так.
План я писав раніше: оточення Києва кавалірками, тобто це 2 малометражки по 15м2 в різних частинах міста, одна біля метро інша недалеко від кількох транстопртних вузлів та магістралей. Обидві десь в межаш 10хв пішком до рейкового транспорту.
Ідея є така, щоб мати можливість "кочувати" в зручнішу локацію при зміні місця роботи.
Можливо і всі кавалірки будуть здаватися з часом, а жити в оренді (в Тетрісі, напр.).
Наразі думаю, може ще взяти одну кавалірку там само "на перепродаж".

Поки що не бачу варіантів кавалірки з прицілом на синю гілку метро. Єдине що спадає на думку "Навігатор", але сама його концепція не до вподоби.
Откуда интересно рождаются такие планы? Это какие то стратегические методики инвестирования от БИГ-4 ???

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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 23:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Сегодня был в мопе флагмана бизнес-класса от КГС на Лейпцигской. Ну что я вам скажу, комрады: Миракс и Манхеттен выставляйте на перепродажу задолго до того, как КГС допилит мопы. Если объекты КАН, Тарян и Саги лучше всего продавать после сдачи, то КГС лучше, все-таки, до того, как покупатель увидит конечный результат. Пусть любуется рендерами.
Может правильно сравнивать объекты не по слову "бизнес класс", а по ценнику? Типа бизнес класс за 800уе/м2 - его точно можно сравнивать с бизнес классом за 2400 ???

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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 23:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Vadim V написав:
  airmax78 написав:Сегодня был в мопе флагмана бизнес-класса от КГС на Лейпцигской. Ну что я вам скажу, комрады: Миракс и Манхеттен выставляйте на перепродажу задолго до того, как КГС допилит мопы. Если объекты КАН, Тарян и Саги лучше всего продавать после сдачи, то КГС лучше, все-таки, до того, как покупатель увидит конечный результат.

Шо-то не догоню, ты же по легенде вроде как коренной арендатор с юридическим образованием в третьем колене? :?

Это-то то тут к чему?
Это к тому, что мы все следим за вашими историями, но они не всегда складываются в единое логическое звено

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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 23:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

КГС - застройщик для вильнолюдей в любом классе жилья. Нужно сделать это их лозунгом. Ну не все хотят жить с жёсткими правилами и ограничением креатива. И все ради призрачной красоты фасада :(

Короче нужно открывать общественную организацию вильнолюдей и создавать оппозицию Максу. А то вообще дискриминация какая то здесь

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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 23:48

  Loft написав:КГС - застройщик для вильнолюдей в любом классе жилья. Нужно сделать это их лозунгом. Ну не все хотят жить с жёсткими правилами и ограничением креатива. И все ради призрачной красоты фасада :(

Короче нужно открывать общественную организацию вильнолюдей и создавать оппозицию Максу. А то вообще дискриминация какая то здесь

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вы чего, ребята? Под вас заточена вся эта страна, суды, г0внозастроцщики. А у нас есть несколько дико дорогих домов в Киеве, где мы держим оборону (сами или с помощью неинфицированны вирусом вильнолюдыны застройщиков). Это последний оплот на пути тотального вильнолюдоапокалипсиса.
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