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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лют, 2020 00:08
Loft написав:
Это к тому, что мы все следим за вашими историями, но они не всегда складываются в единое логическое звено
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Очень сложно согласовывать истории всех операторов этой учетки.
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