Очень сложно согласовывать истории всех операторов этой учетки.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лют, 2020 00:08
Додано: Нед 16 лют, 2020 00:41
shapo
>Откуда убеждение что спекулировать можно только эконом-классом с нижней ценой?
Дело не в классе жилья. Просто КАН ставит высокую цену сразу на начале строительства (благодаря своей репутации - люди доверяют что достроят и будет то что пообещали). Поэтому купить вначале дешево и перепродать когда построят с коэффициетом x 2 нельзя.
Додано: Нед 16 лют, 2020 01:07
Ну, в два раза дороже никто не продаёт.
И что, у Кана цена не меняется от котлована до сдачи?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 16 лют, 2020 01:41
Воду конечно никто не экономит - это не те деньги для Штатов, чтобы об этом хоть кто-то задумывался.
Шум - да, но не только в нем дело - любые работы, связанные с газо-водоснабжением, канализацией и электрикой, находятся под жесткой регламентацией. Делая в своей квартире ремонт, можно наткнуться на запрет поставить унитаз с другой системой смыва (помимо смыва из бачка, в США есть система смыва с тн флешометром). Понятное дело, что много людей, особенно из б.СССР это имеют ввиду, но это лишь потому, что не до всех у всех доходят руки, чтобы вздрючить. Если про НЙ речь, то если кто-то поставит себе стационарную стиралку в многоквартирном доме и его сосед узнает или поймет это и позвонит на 311, при этом жалоба попадет на дотошного инспектора, то ..."избушка-избушка, повернись к лесу передом, а к Ивану задом...и немного наклонись" ("Сектор газа").
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