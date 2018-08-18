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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2987298829892990

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 52
Вже навіть перевищили
40%
21
Приблизно на рівні 2013
15%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 00:08

  Loft написав:Это к тому, что мы все следим за вашими историями, но они не всегда складываются в единое логическое звено

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk

Очень сложно согласовывать истории всех операторов этой учетки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 00:41

shapo
>Откуда убеждение что спекулировать можно только эконом-классом с нижней ценой?

Дело не в классе жилья. Просто КАН ставит высокую цену сразу на начале строительства (благодаря своей репутации - люди доверяют что достроят и будет то что пообещали). Поэтому купить вначале дешево и перепродать когда построят с коэффициетом x 2 нельзя.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 01:07

  foxluck написав:shapo
>Откуда убеждение что спекулировать можно только эконом-классом с нижней ценой?

Дело не в классе жилья. Просто КАН ставит высокую цену сразу на начале строительства (благодаря своей репутации - люди доверяют что достроят и будет то что пообещали). Поэтому купить вначале дешево и перепродать когда построят с коэффициетом x 2 нельзя.

Ну, в два раза дороже никто не продаёт.
И что, у Кана цена не меняется от котлована до сдачи?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 01:41

  UA написав:
  rjkz написав:
Личные стиралки запрещены в НЙ и в коопах и в кондо и в праджектах. Хочешь личную машину - покупай частный дом.

Это из за шума при отжиме, а не по причине экономии воды. Ванны с гидромассажем и гидробоксы запрещены в многоквартирных домах по этой же причине.


Воду конечно никто не экономит - это не те деньги для Штатов, чтобы об этом хоть кто-то задумывался.
Шум - да, но не только в нем дело - любые работы, связанные с газо-водоснабжением, канализацией и электрикой, находятся под жесткой регламентацией. Делая в своей квартире ремонт, можно наткнуться на запрет поставить унитаз с другой системой смыва (помимо смыва из бачка, в США есть система смыва с тн флешометром). Понятное дело, что много людей, особенно из б.СССР это имеют ввиду, но это лишь потому, что не до всех у всех доходят руки, чтобы вздрючить. Если про НЙ речь, то если кто-то поставит себе стационарную стиралку в многоквартирном доме и его сосед узнает или поймет это и позвонит на 311, при этом жалоба попадет на дотошного инспектора, то ..."избушка-избушка, повернись к лесу передом, а к Ивану задом...и немного наклонись" ("Сектор газа").
rjkz
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  #<1 ... 2987298829892990
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