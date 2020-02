Додано: Нед 16 лют, 2020 08:45

Vadim V написав: change_pm написав:

Пам"ятаю я цю ідею. На мій погляд - це маразм

Питання (ідеї) вирішується просто - квартирка в центрі, біля всіх 3 гілок метро. І такі варіанти в центрі є. І вже побудовані (в радянські часи) і які можна було задешево взяти в 15-17 роках.

По грошам вийде те саме, а якісь життя і задоволення від життя буде набагато більше. Але хто ж з українців прислуховується до інших і думає? Практично ніхто.

Більшість полюбляє страждати Пам"ятаю я цю ідею. На мій погляд - це маразмПитання (ідеї) вирішується просто - квартирка в центрі, біля всіх 3 гілок метро. І такі варіанти в центрі є. І вже побудовані (в радянські часи) іПо грошам вийде те саме, а якісь життя і задоволення від життя буде набагато більше.і думає? Практично ніхто.Більшість полюбляє страждати

Ви про ЦЕ тут казали в ті роки , можна посилання?

Чі аби язиком тіліпати , опісля Ви про ЦЕ тут казали в ті роки, можна посилання?Чі аби язиком тіліпати , опісля

Тут ККЦ писав: тільки центр, тільки харкор.

Чи це його клон? Тут ККЦ писав: тільки центр, тільки харкор.Чи це його клон?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/