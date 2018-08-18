Додано: Нед 16 лют, 2020 01:41

UA написав: rjkz написав:

Личные стиралки запрещены в НЙ и в коопах и в кондо и в праджектах. Хочешь личную машину - покупай частный дом.

Личные стиралки запрещены в НЙ и в коопах и в кондо и в праджектах. Хочешь личную машину - покупай частный дом.

Это из за шума при отжиме, а не по причине экономии воды. Ванны с гидромассажем и гидробоксы запрещены в многоквартирных домах по этой же причине. Это из за шума при отжиме, а не по причине экономии воды. Ванны с гидромассажем и гидробоксы запрещены в многоквартирных домах по этой же причине.

Воду конечно никто не экономит - это не те деньги для Штатов, чтобы об этом хоть кто-то задумывался.Шум - да, но не только в нем дело - любые работы, связанные с газо-водоснабжением, канализацией и электрикой, находятся под жесткой регламентацией. Делая в своей квартире ремонт, можно наткнуться на запрет поставить унитаз с другой системой смыва (помимо смыва из бачка, в США есть система смыва с тн флешометром). Понятное дело, что много людей, особенно из б.СССР это имеют ввиду, но это лишь потому, что не до всех у всех доходят руки, чтобы вздрючить. Если про НЙ речь, то если кто-то поставит себе стационарную стиралку в многоквартирном доме и его сосед узнает или поймет это и позвонит на 311, при этом жалоба попадет на дотошного инспектора, то ..."избушка-избушка, повернись к лесу передом, а к Ивану задом...и немного наклонись" ("Сектор газа").